JoJo: la prigione di Green Dolphin Street arriva nella vita vera

Le Bizzarre Avventure di JoJo è tra le serie più famose a livello globale e dopo diversi anni di serializzazione i contenuti sono ancora accattivanti. Una delle serie in corso è Stone Ocean che vede al centro delle vicende Jolyne Kujo. Si tratta della figlia di Jotaro Kujo, incastrata per un omicidio e finisce nella prigione di Green Dolphin Street. Spesso questa prigione viene chiamata “Aquarium”.

Jotaro Kujo ricopre una posizione come biologo marino. Jolyne gode di un alleato con base acquatica poiché Foo Fighters è uno Stand composto interamente da una colonia di plancton. Oggi riportiamo un aggiornamento per annunciare un acquario in Giappone per dare vita al franchise anime di Hirohiko Araki con un evento speciale che unisce il mondo acquatico con i Joestar.

A partire dal 1 ottobre in Giappone, lo Yokohama Hakkeijima Sea Paradise Aquarium creerà un’esperienza unica per i fan di JoJo. Tutti coloro che riusciranno a essere presenti a partire dal mese prossimo e prima del 30 novembre, avranno l’opportunità di diventare un agente della Fondazione Speedwagon. In questo modo si potrà vivere un’esperienza della vita acquatica per salvare Jolyne e le sue amiche dalla prigione di Green Dolphin Street.

L’evento vedrà anche uno spettacolo di animali marini che utilizzerà oggetti del franchise anime, insieme a nuovi prodotti creati da Hirohiko Araki. La prigione sarà proprio chiamata “The Aquarium”. Si tratta chiaramente di una strategia per creare engagement tra gli appassionati.

Lo Yokohama Hakkejima Sea Paradise ha condiviso una nuova immagine per promuovere l’imminente esperienza che i fan sono prossimi vivere.

Riguardo l’adattamento dell’anime di Stone Ocean, questo si avvicina alla fine. David Production e Netflix non hanno ancora parlato di una possibilità di continuare la loro collaborazione per adattare le future storie di JoJo. Seguendo la storia di Jolyne, il franchise fa un’importante deviazione esplorando i mondi di Steelball Run e JoJolion, entrambi ambientati in una realtà alternativa molto diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato.