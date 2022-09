One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1061

One Piece si trova nella sia fase finale, alla quale Eiichiro Oda sta lavorando dopo la conclusione dell’arco narrativo. Sono diverse le vicende che stanno prendendo luogo, dopo la conclusione del violento conflitto che ha coinvolto Rufy, il suo equipaggio e i loro alleati contro Kaido e i pirati delle cento bestie.

Di fatto dopo la caduta del tiranno Kaido, Rufy è diventato il nuovo imperatore del mare ma insieme a lui lo è diventato anche Buggy. Infatti anche Big Mom è caduta combattendo contro Kid e Law.

Tra le novità più grosse ricordiamo che durante il Reverie la Marina aveva annunciato la decisione di eliminare la cosiddetta Flotta dei Sette. In questo modo tutti i pirati coinvolti nell’organizzazione si sono ritrovati bersagliati dalla marina, costretti a rispondere ai loro attacchi.

Durante questo tumulto torna in azione Barbabianca, interessato a impossessarsi del potere del Frutto del Diavolo di Boa Hancock, senza riuscirci, grazie all’intervento di Rayleigh.

Parallelamente si sta sviluppando la vicenda di Sabo, il quale era accusato di aver assassinato il Re di Alabasta, Re Combra padre della principessa Vivi. Lui stesso riesce a smentire tutto mettendosi in comunicazione con l’Armata Rivoluzionaria dal Regno di Lulusia. La chiamata viene intercettata dal Governo e improvvisamente l’isola viene disintegrata molto probabilmente a causa di Im.

Oggi però riportiamo altre anticipazioni relative al capitolo 1061 di One Piece. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1061 rivela il nome della nuova isola e infatti il titolo del capitolo è “Egg head, l’isola del futuro“.

È qui che la ciurma dei Cappelli di Paglia approda e si dice che quest’isola appartenga a Vegapunk. Inoltre in una base della marina vicino all’isola si incontreranno nuovamente i bambini di Punk Hazard, Tashigi e alcuni membri della SWORD. Questa organizzazione è formata da X Drake, Koby e Helmeppo. Nell’ultimo capitolo Koby viene rapito da Barbanera ed Helmeppo vuole prendere in prestito la nuova arma della marina, il Pacifista noto come Seraphim proprio per salvare Koby.

Riguardo Rufy, lui insieme a Jimbe, Chopper e Bonney si ritrovano separati dal resto del gruppo. Alla fine del capitolo una donna compare dicendo di essere Vegapunk.