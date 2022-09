One Piece: svelata la nuova arma della Marina

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua serializzazione, ognuno di questi con caratteristiche interessanti. Dopo la pausa di un mese di Oda, il manga è tornato al suo ritmo settimanale e nel capitolo 1059 le novità sono interessanti.

Per coloro che preferiscono non continuare con la lettura per evitare spoiler, l’ideale sarebbe non continuare con la lettura.

Dopo aver capito l’origine della Cross Guild, come anche il modo in cui Buggy sia diventato, insieme a Rufy, il nuovo imperatore del Mare, il capitolo 1059 di One Piece introduce una nuova tipologia di Pacifista. Gli appassionati sanno che sono i risultati del progetto della creazione di un’arma bionica, consistenti in cyborg. Chi li ha progettati è il capo degli scienziati della Marina, il dottor Vegapunk.

Tutti i fan associano questi cyborg a Orso Bartolomew, in quanto sono tutte sue copie. Ora però ecco che si mostra una nuova tipologia di Pacifista.

Poco prima dell’inizio delle ostilità sull’isola di Wano, il Governo Mondiale aveva annunciato lo scioglimento della Flotta dei Sette. Quindi questi pirati non godevano più del privilegio di non essere considerati pericolosi dalla Marina.

Successivamente quindi la Marina assale Amazon Lily per catturare Boa Hancock, la quale risponde severamente pietrificando tantissimi uomini.

La marina però invade l’isola dell’imperatrice pirata con la nuovissima arma dei Pacifista. Sono completamente diversi rispetto a quelli di primi, in quanto sembrano bambini, con ali, capelli bianchi e pelle scura.

Ne sembra spaventato persino Barbanera, uno dei quattro imperatori, giunto sull’isola di Amazon Lily per sottrarre a Boa Hancock il suo potere.

Quello che suscita curiosità riguardo i nuovi Pacifista lo si nota nelle pagine finali del capitolo 1059. Infatti Boa Sandersonia e Boa Marigold riflettendo sulle nuove devastanti armi della Marina, affermano che una di queste era identica a Boa Hancock da bambina!

Quindi è lecito pensare che prima di sciogliere la Flotta dei 7, la Marina l’abbia sostituita con cyborg simili ai pirati che la componevano. Inoltre se questo Pacifista ricorda Boa Hancock, è probabile che ce ne saranno altri simili agli altri della Flotta dei Sette.