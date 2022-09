One Piece in ogni volume pubblicato in Giappone ha una sezione denominata SBS, volta alla risoluzione di alcune domande da parte dei fan; la risposta arriva dallo stesso Eiichiro Oda.

Per intenderci questa sezione è simile a quelle apparse nelle nostre pubblicazioni italiane sul finire degli anni novanta e l’inizio del 2000, dove la redazione e a volte gli autori di un’opera si esponevano verso i fan, rispondendo alle lettere che arrivavano in redazione. Topolino e Rat-Man erano tra quelli principali.

Ecco, questo piccolo esempio serve a far capire questa sezione che in Giappone è ancora presente all’interno dei volumi dei manga, specie quelli più importanti, ed è proprio qui che si affrontano spesso argomenti interessanti, proprio come accade oggi.

Prima bisogna fare una piccola premessa incentrando il tutto verso i numerosi modi in cui i personaggi di anime e manga si possono guardare, dato che spesso vengono giudicati da un punto di vista estetico e anche “sentimentale” da parte dei fan e oggi il sensei Oda discute proprio di questa questione e dice la sua su chi guarda “in modo ambiguo” Nami e i suoi personaggi creati in One Piece, successivamente a una domanda attinente:

Tramite un post Reddit leggiamo: “Ho visto che Nami è diventata abbastanza popolare in questi mesi: forse perché era stata messa da parte per molto tempo? Comunque è assurdo pensare in “malo modo” verso i miei personaggi e per fortuna non ho questo genere di problemi.

Uno dei miei mentori mi diceva sempre che un manga deve essere scritto e disegnato per essere venduto, e io alla fine non sono nessuno per decidere di come il fruitore vuole utilizzarlo. Se lo compri e vuoi riadattarlo, sognarlo, rielaborarlo e ricrearlo, per me puoi, basta che io sappia che tu lo stai leggendo.

One Piece: ecco la parola di Oda su chi “Pensa male” di Nami e dei suoi personaggi

Non poteva esserci risposta migliore per Eiichiro Oda. Il sensei infatti ha detto la sua sull’argomento evidenziando che lui non ha questo genere di problemi ma se i suoi lettori vogliono guardare i suoi personaggi da un lato diverso ben venga, alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole o no?

Fonte Reddit

Fonte 2 (TmZ.NG)