One Piece: RED, arriva il Collector’s Box in esclusiva per Lucca Comics&Games 2022

One Piece: RED è alle porte e per celebrare l’evento Planet Manga annuncia il Collector’s Box in esclusiva per Lucca Comics&Games 2022. Ricordiamo che alla fiera del fumetto in questione sarà anche proiettato il film in anteprima e quindi questo cofanetto è perfetto per l’occasione.

Anteprima 373 conferma che il cofanetto oltre che trovarlo in esclusiva a Lucca, ci sarà anche la possibilità di acquistarlo dal loro sito e inoltre sarà presente anche in alcune fumetterie specifiche. Il prodotto da collezione uscirà a ottobre appunto, insieme al film e il prezzo sarò di 16,90€.

Al suo interno troviamo 20 card esclusive e un mini booklet sempre da collezione, che probabilmente conterrà informazioni dettagliate su RED; probabilmente è simile a quello donato agli spettatori in sala dell’anteprima del film in Giappone.

Arriva il Collector’s Box in esclusiva per Lucca Comics&Games 2022!

Al momento abbiamo solamente una foto del box di metallo e all’interno ancora non esiste nulla di definitivo. Confermando che le immagini non sono definitive panini descrive così il suo prodotto:

In esclusiva a Lucca Comics, su Panini.it e solo nelle migliori fumetterie potrai trovare un piccolo tesoro: ONE PIECE: RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX!

Un successo straordinario per il nuovo capolavoro firmato Goro Tanigushi e Tsutomu Kuroiwa che vede tra i personaggi principali Shanks, temuto e rispettato Imperatore della saga One Piece.

One Piece Film: RED, campione d’incassi in Giappone, è in arrivo in autunno nelle sale italiane… e come meglio prepararsi se non con ONE PIECE: RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX da Panini?

Questa collezione per la prima volta riunisce i mitici pirati della ciurma di Cappello di Paglia, i nuovi personaggi

di One Piece Film: RED, insieme ai tanto attesi pirati della ciurma di Shanks il Rosso.

All’interno di ONE PIECE: RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX, il prezioso cofanetto metallizzato raccoglie

20 card esclusive con effetti speciali interamente dedicate al film. Oltre alle card speciali, il Box contiene un mini booklet con tante interessanti curiosità sul film! TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!

Acquisterete questo prodotto? Ultimamente le uscite sono davvero tante e i nostri portafogli potrebbe davvero risentirne. State aspettando con ansia il film?

