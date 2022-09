Dragon Ball: The Breakers, ecco le date della Open Beta

Dragon Ball: The Breakers si prospetta una titolo molto particolare e i fan di certo stanno attendendo questo titolo, che a quanto pare permette di creare un avatar personale e girare liberamente per il mondo creato dal leggendario Akira Toriyama.

Questo è l’ennesimo titolo videoludico creato sulla base di Dragon Ball, ispirandosi di conseguenza anche al successo ottenuto con Xenoverse 2, che ancora oggi sforna DLC amati dal pubblico, inserendo personaggi presi dalle nuove saghe del manga e dai film dedicati a Super.

Il gioco uscirà a ottobre e il profilo Twitter ufficiale del titolo ha confermato l’Open Beta a partire dal 21 settembre verso le 18:00, che terminerà successivamente verso le 13:00 del 25 settembre.

Quindi avete quattro giorni per provare in anteprima Dragon Ball: The Breakers. Ricordiamo che potete giocarci su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

Il titolo ispirato al franchise shonen è un multiplayer asimmetrico che mette al centro delle vicende dei personaggi personalizzabili inediti che sono stati catapultati in un’altra dimensione.

I medesimi dovranno poi usare la macchina del tempo per fuggire, intanto che i nemici del gioco faranno di tutto pur di fermarli. Al momento sono presenti Cell, Freezer e Majin Bu. In calce vi lasciamo il Tweet in questione, che noi abbiamo pescato tramite CB:

An Open Beta Test for DRAGON BALL: THE BREAKERS will run from 21/9 PDT / 22/9 CEST through 25/9 PDT/CEST!

We're waiting for open beta testers! Get ready to hunt or to survive! #DBTB pic.twitter.com/6qHl6lAjtc

— Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) September 16, 2022