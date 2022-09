Chainsaw Man: ecco una piccola animazione in attesa dell'anime in uscita l'11 ottobre!

Chainsaw Man è uno dei manga più interessanti degli ultimi anni, tanto che già da ottobre debutterà un anime dedicato creato e prodotto dallo Studio MAPPA lo stesso di Attack on Titan. La data per la prima puntata è fissata per l’11 di Ottobre.

Intanto il manga ha iniziato la sua seconda parte e gli appassionati stanno apprezzando ampiamente il tutto. Fujimoto è già entrato nell’Olimpo dei mangaka e questa volta probabilmente non ne uscirà mai più. L’attuale arco narrativo è davvero intenso e un fan ha deciso di animare una delle ultime sequenze della storia.

Asa Mitaka è la protagonista di questa piccola animazione scovata su Reddit, che noi riporiamo tramite CB, dove appunto vediamo la ragazza che sta affrontando un nemico davvero ostico, in un modo davvero singolare. In calce vi lasciamo il post discusso in questa sede che in un certo senso “anticipa” l’anime di Chainsaw Man.

Lasciandovi senza nessuno spoiler al riguardo diciamo solamente che il personaggio di Asa (presente anche nella vignetta animata) non solo è uno dei più apprezzati in Chainsaw Man, ma ricopre un ruolo importante all’interno della storia, specie se consideriamo il rapporto che ha con il protagonista Denji.

L’utenza quando si tratta dell’opera di Fujimoto esplode letteralmente data la sua enorme qualità e capacità immersiva sia nei combattimenti che nei rapporti tra i personaggi. Uno script intenso e delle tavole dagli spunti interessanti fanno parte del mix che ha reso celebre il manga. Uno shonen atipico di cui si sentirà spesso parlare.

Molto probabilmente Chainsaw Man avrà lo stesso successo di Attack on Titan, non solo per via dello studio di animazione ma per alcuni concetti, vicende e personaggi che potrebbero tranquillamente abbracciare un grande pubblico, propio come accaduto con Demon Slayer ad esempio.

Vi è piaciuta questa animazione? Cosa vi aspettate dall’anime di Chainsaw Man di MAPPA? Dite che avrà lo stesso successo di Demon Slayer o Attack on Titan?

Vi ricordiamo l’uscita ufficiale dell’anime nel corso di ottobre, più precisamente l’11. La trasmissione avverrà su Crunchyroll in simulcast.

