L’Attacco dei Giganti: Isayama parla del musical

L’Attacco dei Giganti è uno dei manga più famosi e amati tra gli appassionati. Quello che Hajime Isayama ha offerto nel corso degli anni di serializzazione del manga è pura imprevedibilità e colpi di scena incredibile. Di recente è stato annunciato un musical sulla serie. Questi musical live-action non sono più una novità se pensiamo ad un esempio come Death Note. Ora toccherà a L’Attacco dei Giganti.

Dopo l’uscita del primo trailer, Hajime Isayama ha colto l’occasione per condividere i suoi pensieri su questa nuova versione che vedrà Eren, Mikasa e Armin in vesti diverse.

Questa non sarà la prima volta che la serie riceverà un adattamento live-action. Ricordiamo infatti un film live-action distribuito in Giappone che racconta una storia molto diversa de quella del manga. Sfortunatamente, una delle rappresentazioni teatrali passate, ha provocato la morte di un artista in un tragico incidente. Isayama lo menziona nei suoi pensieri sul musical in arrivo:

“Quando ho sentito parlare di questa produzione teatrale, ero preoccupato perché in passato c’era stato un incidente molto triste“, confessa il mangaka. Tuttavia Isayama crede che le persone coinvolte nella produzione teatrale siano molto consapevoli dei rischi e procederanno con molta attenzione. Continua congratulandosi e mostrato una certa curiosità. Infatti il manga si dice impaziente di guardare questo adattamento teatrale. Soprattutto, spera che gli spettatori possano apprezzare il duro lavoro.

Coloro che non hanno avuto l’opportunità di vedere il primo trailer del musical è possibile guardarlo di seguito:

The official musical of #AttackOnTitan will be released in January 2023 🗣🎶 Osaka: January 7-9, 2023 at Orix Theater

Tokyo: January 14-24, 2023 at Seinenkan Hallpic.twitter.com/yCBihoDZvb — Attack On Fans (@AttackOnFans) September 5, 2022

Il manga de L’Attacco dei Giganti è terminato. Ma l’anime ancora no. Infatti nel 2023 MAPPA presenterà gli ultimi episodi in una terza parte della quarta stagione animata. Al momento Studio MAPPA deve ancora rivelare una data di uscita ufficiale di questa terza e ultima parte. Lo stesso Isayama non si è espresso su un possibile sequel della serie, anche se resta da gustarsi gli ultimi attimi della folle avanzata di Eren Jaeger.