Golden Kamui: svelate novità sulla quarta stagione animata

Il sito ufficiale dell’anime Golden Kamui ha rivelato di recente il secondo trailer della quarta stagione. Il trailer introduce, come spesso capita, alcune novità e tra queste ci sono le sigle di apertura e di chiusura e soprattutto la data di debutto.

La serie animata del manga di Satoru Noda, farà il suo debutto il 3 ottobre di quest’anno. Questo non fa che aumentare le serie animate che saranno disponibili in autunno, come ad esempio Chiansaw Man e My Hero Academia.

Sopra questo articolo è possibile dare un’occhiata al trailer della quarta stagione della serie animata di Golden Kamui, condiviso dalla pagina YouTube NBCUniversal Anime/Music.

L’anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX e Hokkaido Broadcasting il 3 ottobre e su Channel Neco il 7 ottobre. Amazon Prime trasmetterà in streaming l’anime in Giappone dal 3 ottobre.

Ali eseguirà la sigla di apertura “Never say goodbye feat. Mummy-D.” Invece per quanto riguarda la sigla di chiusura sarà l’artista Spellbound che eseguirà la sigla finale “I Pray That Everything Will be There”.

Lo staff ha anche annunciato che Yasuyuki Kase si unirà al cast nei panni di Waichiro Sekiya, un detenuto specializzato in veleni. Di seguito infatti è possibile guardare il character design del personaggio:

Brains Base si occuperà di animare la nuova stagione al posto di Geno Studio. Shizutaka Sugahara è il direttore principale, in sostituzione del regista Hitoshi Nanba. Noboru Takagi sta tornando per supervisionare le sceneggiature della serie. Takumi Yamakawa è il nuovo character designer, in sostituzione di Kenichi Ohnuki.

La quarta stagione animata adatta le vicende del manga di Golden Kamui. Questo è ambientato in Hokkaido, la regione più a nord del Giappone. Il protagonista principale, Sugimoto è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji.

Durante la guerra era soprannominato “l’invincibile Sugimoto” e il suo obiettivo è trovare ricercare le ricchezze che gli permetteranno di salvare la moglie di un suo commilitone morto durante la guerra. Durante la ricerca s’imbatte in alcuni indizi che lasciano presagire l’esistenza una riserva d’oro gestita da criminali corrotti. Accompagnato da una ragazza Ainu che ha salvato la sua vita messa alla prova dal terribile clima del nord, i due iniziano la loro avventura contro i criminali.