Star Comics: annunciato il manga tratto da Her Blue Sky

Star Comics ha annunciato l’arrivo della struggente e appassionante storia di A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky. Si tratta dell’adattamento manga di un film animato del 2019 co-sceneggiato da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai. Il manga racconta la storia di due sorelle, Akane a Aoi.

Prima di dare maggiori informazioni sul contenuto del manga, questo sarà disponibile in Italia a partire dal 14 settembre di quest’anno.

Il manga adatta appunto il lungometraggio che vede Akane, la sorella maggiore di Aoi, prendersi cura di lei da quando i genitori sono morti in un incidente. Per stare insieme alla sorellina, Akane rinuncia ad andare a vivere a Tokyo insieme al fidanzato Shinnosuke e questo è la causa della separazione tra i due. Dopo ben tredici anni, mentre suona il basso al tempietto dove va a fare le prove, Aoi si vede letteralmente comparire davanti “Shinno”, di cui non si erano più avute notizie.

Quindi da questo incontro inaspettato sorgono i sospetti su come sia possibile che si tratti proprio l’ex ragazzo di Akane. Soprattutto come mai sembri identico a come era 13 anni prima.

I disegni di questo adattamento manga, realizzati dalla mano talentuosa di Yaeko Ninagawa, rende le tavole molto pulite e suggestive. Questa intensa e toccante miniserie mescola fantascienza, musica e sentimento. Cerca di lavorare moltissimo sul possibile legame tra passato e presente e anche su quali potrebbero essere le conseguenze sul futuro.

A partire dal 14 settembre dunque, sarà possibile leggere il primo volume di A te che conosci l’azzurro del cielo – Her blue sky. Sarà disponibile come sempre in fumetteria, libreria e store online. Direttamente sulla pagina di Star Comics c’è la possibilità di aggiungere il volume alla propria wishlist in attesa del giorno in cui sarà disponibile l’acquisto. Il prezzo del manga sarà solo pari a 5,90€.