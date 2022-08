Jeeg Robot d'Accaio: in edicola arrova il modellino da costruire insieme alla Gazzetta dello Sport!

Arriva per la gioia di tante generazioni Jeeg Robot, il celebre robot creato da uno dei mangaka più influenti di sempre: ovvero Go Nagai, un’artista che negli anni 80 ha lasciato un ricordo indelebile anche in Italia con la serie tv anime “mecha” regalando ricordi stupendi e infanzie indimenticabili e indelebili.

Da domani 12 agosto avrete l’occasione di iniziare a progettare e costruire il vostro Jeeg Robot personale, grazie a questa iniziativa davvero interessante: La Gazzetta dello Sport presenta da domani in edicola l’inedito build up dedicato al mitico Jeeg Robot!

Si tratta di uno spettacolare modello 3D in plastica rigida alto oltre 70 cm, possedente anche una comoda base di appoggio per poterlo fissare. Nato anche grazie alla collaborazione con Yamato Video, Jeeg Robot sarà facile da montare e perfetto nei dettagli interni ed esterni con effetti luminosi: il modellino possiede raggi gamma dagli occhi, raggi delta dal petto e raggio protonico.

La parte sinistra di Jeeg può essere aperta per ammirare le componenti interne dalla testa fino ai piedi, così da rispecchiare in tutto e per tutto il design originale. Il braccio e la spalla destra sono dotati di una sfera magnetica per rendere perfettamente fluida la rotazione di braccio e avanbraccio: Preparatevi a lanciare i componenti e godervi il vostro Jeeg!

La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera presentano come già accennato in edicola il celebre Jeeg Robot, protagonista di uno degli anime mecha pià amati, nella sua versione inedita build up.

L’inedita collana composta in totale da 60 uscite sarà in edicola da venerdì 12 agosto. La prima resterà disponibile per due settimane al prezzo lancio di 2,99 euro più il prezzo del quotidiano. La seconda uscita sarà disponibile al costo di 6,99 euro e le seguenti saranno disponibili al costo di 9,99 euro oltre al prezzo del quotidiano.

Le prime dieci uscite saranno quattordicinali mentre le successive saranno in edicola a cadenza settimanale. In ogni numero sarà presente un fascicolo contenente le istruzioni per montare il modello 3D e un inedito poster dedicato al robot più amato di sempre insieme a Mazinga Z!