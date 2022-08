One Piece Film: Red: svelato un mistero sulle origini di Shanks!

One Piece ha presentato tantissimi personaggi nel corso degli anni e sicuramente Shanks è quello maggiormente avvolto nel mistero. Tuttavia molto dell’Imperatore verrà rivelato nel nuovo film One Piece Film: Red. Il quindicesimo lungometraggio per il momento, ha debuttato il 6 agosto solo in Giappone.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante relativo alle sue origini.

Chiaramente ricordiamo che si tratta di un’anticipazione, quindi per coloro interessati a scoprire tutto guardando il film l’ideale sarebbe non continuare con la lettura.

Ci sono ancora molti misteri che circondano questo nuovo film. Non si sa ancora se Uta sia un’alleata o un nemico per Rufy e il suo equipaggio. Tuttavia è chiaro che sarà uno dei punti focali del quindicesimo film. Non è neanche confermato se Shanks si sia effettivamente trovato faccia a faccia con Monkey D. Rufy.

Un nuovo spoiler di One Piece Film: Red sta circolando online, condiviso direttamente dall’insider sandman_AP sulla propria pagina Twitter. Condivide un importante indizio sul background di Shanks,e di seguito ne riportiamo il contenuto:

🔔Red Spoiler: According to Gorousei (Five Elders), Shanks belongs to "Fearland Family". Maybe it means Shanks was a member of the Celestial Dragons..?😍 — sandman (@sandman_AP) August 6, 2022

In base a quello che si legge, Shanks potrebbe far parte della famiglia Fearland. Questo potrebbe significare che il pirata era un membro dei potenti Draghi Celesti.

Al momento non c’è una data di uscita italiana per One Piece Film: Red. Tuttavia di seguito riportiamo la sinossi del film rilasciata da Crunchyroll: