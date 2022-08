Demon Slayer è sicuramente uno dei manga Shonen più appassionanti e di successo degli ultimi anni. Lo dicono sicuramente in numeri associati ai volumi venduti e al numero di copie in circolazione, che l’hanno portato a essere uno dei manga più venduti di tutti i tempi. Sicuramente l’adattamento animato ha giocato un ruolo determinante nella promozione del manga, spingendo molti spettatori a leggere anche i capitoli del manga di Koyoharu Gotouge. Ma quali sono di Demon Slayer i momenti emozionanti?

Tipicamente Shonen, è caratterizzato da tutte le caratteristiche legate a battaglie spettacolari, piene di sacrifici e nemici violenti che hanno obiettivi contrastanti a quello di Kamado Tanjiro. Infatti il suo obiettivo è fare in modo che sua sorella Nezuko, unica sopravvissuta della sua famiglia, torni normale. Di fatto dopo l’assalto al villaggio di Tanjiro, sua sorella viene trasformata in demone, ma riesce a conservare una parte della sua umanità rendendo il suo caso non irreversibile.

Da questo momento in poi inizia il viaggio dei due fratelli caratterizzati da momenti divertenti ma anche molto intensi. Infatti in questa discussione l’obiettivo sarà quello di parlare dei 7 momenti più emozionanti dell’anime di Demon Slayer.

Demon Slayer – I 7 momenti più emozionanti dell’anime

7) LA BATTAGLIA TRA ZENITSU E IL DEMONE RAGNO

Zenitsu è uno dei personaggi che tende a evitare il pericolo e lo scontro ma che mostra tutta la sua abilità quando non si può evitare. Infatti le sue abilità emergono completamente mentre dorme nello scontro contro il demone ragno. Prima di cadere nel suo stato da sonnambulo era spaventato dal nemico e quindi vedere Zenitsu impegnarsi per proteggere le persone e fare del suo meglio è sicuramente una sorpresa inaspettata. Si serve della tecnica della respirazione che conosce e la sfrutta costantemente. Riesce a sconfiggerlo e anche a rallentare il veleno riuscendo a sopravvivere.

6) ZENITSU PROTEGGE DA INOSUKE LA SCATOLA CONTENETE NEZUKO

Nella serie animata Zenitsu è senza dubbi il personaggio meno coraggioso ma tira fuori tutto se stesso in determinate situazioni. Una di questa è il suo fare scudo alla scatola dove giace Nezuko da Inosuke, che avendo percepito la presenza di un demone vuole accertarsi di eliminarla. Ma Zenitsu prende tutti i colpi violenti di Inosuke al posto della sorella di Tanjiro dimostrando di essere coraggioso. Zenitsu, nonostante fosse pienamente consapevole che nella scatola c’era un demone, si fidava del comportamento dolce e premuroso di Tanjiro, il quale non si sarebbe mai perdonato di non aver protetto sua sorella. Per questo ci ha pensato proprio Zenitsu.

5) NEZUKO DIMOSTRA CHE NON FARÀ DEL MALE AGLI UMANI

In Demon Slayer ci sono alcuni personaggi che sono tra i più forti in assoluto e sono i cosiddetti Pilastri. Una delle prime scene in cui debuttano tutti insieme non è delle migliori. Infatti Sanemi, il Pilastro del Vento, non si fida di Nezuko ne di quello che promette Tanjiro e per dimostrare che Nezuko è una minaccia da eliminare si infligge dei delle ferite facendo uscire il sangue. In questo modo credeva di indurla ad attaccarlo per bere il suo sangue. Così avrebbe dato prova della pericolosa della sorella del protagonista e quindi giustiziarla. Ma con sua grande sorpresa e delusione, Nezuko dimostra di poter resiste all’impulso di nutrirsi di carne umana.

4) TENGEN E LA SQUADRA DI TANJIRO CONTRO DAKI E GYUTARO

Nella saga del quartiere dei piaceri gli appassionati della serie conoscono Tengen, il Pilastro del Suono. Il suo obiettivo è liberare le sue tre mogli e insieme alla sua ricerca partecipano anche Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Tutti loro uniscono le forze per affrontare due nemici pericolosissimi: le lune crescenti Daki e Gyutaro. In origine, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Tengen pensano di essere solo contro Daki, ma tutto cambia quando viene rivelato che il fratello di Daki, Gyutaro, abitava nel suo corpo. Il che significa che ci sono due nemici separati. Zenitsu e Inosuke affrontano Daki mentre Tengen e Tanjiro combattono Gyutaro. Entrambi i gruppi devono lavorare di squadra per tagliare le teste dei demoni allo stesso tempo mentre combattono battaglie separate. Quello che emoziona di questo scontro sono le parole con cui i due fratelli si rivolgono e Tanjiro riesce a far capire che è tutto sbagliato perché sono sempre fratelli.

3) LO SCONTRO TRA TANJIRO E KYOGAI

Si tratta di uno degli scontri più emozionanti che hanno luogo all’inizio di Demon Slayer. La lotta tra Tanjiro e il demone Kyogai è caratterizzato da un tono piuttosto particolare. Kyogai è l’ex demone di grado sei inferiore e sebbene fosse il più basso delle cosiddette Lune crescenti, era comunque potente. La sua forza e il suo status, così come la sua capacità di far cambiare a piacimento le stanze della villa in cui abita, hanno reso la lotta di Tanjiro con lui non solo difficile, ma totalmente dinamica grazie alle stanze rotanti. Quello che emoziona maggiormente di questa battaglia è il cuore nobile di Tanjiro che fa i complimenti a Kyogai per la sua tecnica. Il demone infatti rimane sorpreso e incredulo alle parole del protagonista, in quanto mai nessuno l’aveva davvero apprezzato.

2) TANJIRO E NEZUKO AFFRONTANO RUI

Si tratta della lotta più emozionante che vede pienamente coinvolti sia Tanjiro che Nezuko e soprattutto il loro legame fraterno indistruttibile. Il tutto accade contro il demone Rui. Qui, vediamo Tanjiro e Nezuko crescere nelle loro abilità mentre combattono per proteggersi a vicenda. Durante questo combattimento, Tanjiro passa dalle tecniche di respirazione dell’acqua alle sue tecniche di respirazione dell sole, ricordando suo padre. Nonostante i loro migliori sforzi, non riescono ancora a superare e dunque a battere Rui. Giyu Tomioka riesce a soccorrerli e sconfigge Rui con facilità. Quello che rende lo scontro emozionante è il rapporto indissolubile tra Tanjiro e sua sorella, un rapporto che anche Rui ha cercato per tutta la vita e ha provato a creare in modo forzato senza mai riuscirci.

1) RENGOKU VS AKAZA

Senza dubbi è lo scontro più emozionante e straziante a cui si può assistere. Lo scontro tra il Pilastro del fuoco, Rengoku e il demone Akaza, ha spezzato i cuori di tutti gli appassionati della serie. Il dettaglio che colpisce è la spontaneità e il sostegno incondizionato di Rengoku nei confronti di Tanjiro, Inosuke e Zenitsu oltre che per la sua forza devastante. Il suo avversario però è davvero forte e contro Akaza purtroppo avrà la peggio. Il modo di combattere del Pilastro del fuoco è iconico e anche quando tutto si complica per lui con un sorriso promette che nessuno morirà sotto la sua sorveglianza. Un personaggio come Rengoku non si può non amare e soprattutto non lasciarsi trasportare dalle emozioni generate.