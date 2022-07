La longeva e dura battaglia contro Gas in Dragon Ball Super si è conclusa in modo lineare per la serie, con l’introduzione di un nuovo potere per il protagonista Goku. Questa volta però non si tratta di un cambio di colore, ma di un qualcosa di altamente diverso.

SPOILER

La lotta contro gli Heeter dura da molti capitoli e successivamente ad alcuni flashback con protagonista Bardack, il padre di Goku, il tutto è stato abbastanza lineare salvo per alcuni particolari che non approfondiremo del tutto.

Bardack è stato tirato in ballo per il semplice fatto che in passato era riuscito a sconfiggere Gas tramite una trasformazione in particolare, servita appunto per liberare tutto il suo orgoglio.

La registrazione presente nello Scouter conservato da Monaito ha permesso una rivalsa per Goku e Vegeta, ristabilendo anche la pace per Granolah e la sua rivolta ai Saiyan.

Il capitolo 86 si apre con Goku e Gas a metà del combattimento e successivamente ad un attacco di Granolah il protagonista usa una nuova forma per bloccare il nemico, ricordando il potere delle Lanterne Verdi di trasformare e trasformarsi nella loro versione gigante.

Dragon Ball Super: la nuova abilità di Goku è probabilmente la più “assurda” di sempre!

La soluzione di Goku per salvare il Pianeta è ovvia: lanciare Gas abbastanza in alto in modo che il contraccolpo non colpisca il suolo. Per concretizzare l’idea Goku diventa gigante e afferra Gas, lanciandolo in aria violentemente.

In una serie come Dragon Ball è inusuale vedere una cosa del genere, visto che le arti marziali e i potenziamenti sono sempre il fulcro centrale dei Power-Up.

La natura e l’origine esatta non è nota e quindi non sappiamo altro. Mentre era sdraiato al suolo il Saiyan ha realizzato una sorta di proiezione di se stesso in versione “Maxi” capace di combattere e afferrare il nemico.

Per un attimo i suoi capelli e la sua aura hanno ricordato l’Ultra Istinto, quindi probabilmente è un “ramo” ancora non svelato della forma.

Forse è stata appresa da Gas durante lo scontro, facendo presagire che l’Ultra Istinto permette a Goku non solo di imparare, ma persino di copiare le abilità dei suoi avversari. Questo non toglie che ormai il Saiyan può diventare un vero e proprio Kaiju (un mostro enorme tipo Godzilla).