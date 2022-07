One Piece: che poteri ha il Frutto del Diavolo dell'Ammiraglio Ryokugyu?

One Piece: cosa fa il Frutto del Diavolo dell’Ammiraglio della Marina Ryokugyu?

One Piece ha dato il via alla saga finale della storia, rivelando ufficialmente i poteri inerenti al Frutto del Diavolo del nuovo ammiraglio della Marina.

Nel corso del rilevante evento del Reverie è stato rivelato quanto il Governo Mondiale sia cambiato da quando Luffy e la sua Ciurma sono sbarcati su Wano. Il pubblico aveva anche appreso finalmente, chi ha presa il ruolo di Sakazuki come nuovo Ammiraglio.

Questo nuovo personaggio sostanzialmente, durante l’ultimo capitolo prima della pausa durata un mese aveva già iniziato la sua ricerca comprensiva di Luffy, raggiungendolo nel Paese di Wano.

Infatti nel capitolo 1053 Ryokugyu si era già recato a Wano per catturare Luffy il prima possibile, successivamente all’aumento di taglia del pirata ed all’ascesa del suo nuovo ruolo come Imperatore del mare.

I primi accenni inerenti al suo Frutto del Diavolo erano succosi ed interessanti, dato che lasciavano presagire una tecnica potente è davvero pericolosa per chiunque lo avrebbe affrontato.

Il nuovo capitolo di One Piece pubblicato domenica 24 luglio ha svelato la potenza e le capacità di questo Frutto, che sembrano essere davvero devastanti. Il nuovo Ammiraglio è l’utilizzatore del Paramisha dell’Energia.

One Piece: cosa fa il Frutto del Diavolo dell’Ammiraglio della Marina Ryokugyu?

L’ultimo capitolo pubblicato infatti, vede Ryokugyu che inizia a percorrere le strade di Wano con i membri restanti degli Akazaya Nine che intervengono contro di lui per non fermare i festeggiamenti di Wano, anche se è tutto inutile. Fino ad un certo punto.

Qui Ryokugyu rivela di possedere un Frutto legato ai Boschi, una Logia che descrive come “la natura stessa” possa essere influente tanto quanto lo è il mare per i pirati. Grazie a questo potere infatti diventa ostico fin da subito.

Nonostante facciano parte della “Giustizia” sappiamo i crimini commessi nel corso degli anni dalla Marina. L’Ammiraglio infatti considera gli abitanti di Wano come persone prive di diritti, inutili, visto che non fanno parte del Governo Mondiale a cui lui tiene tanto.

Questa mentalità, unita al suo potere legato al Logia, rendono Ryokugyu sicuramente un personaggio da tenere d’occhio in vista del gran finale.

Cosa ne pensate del potere del Frutto del Diavolo di Ryokugyu?