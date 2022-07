Nei manga Shonen ci sono tantissimi fattori che ne caratterizzano la tipologia e il contenuto della storia. Infatti, oltre al protagonista che agisce seguendo i suoi valori per raggiungere uno scopo ben preciso c’è sempre altro che lo circonda. Innanzitutto, i suoi alleati, amici, compagni di viaggio e soprattutto nemici. I personaggi secondari, definiti così per distinguerli dal protagonista sono tutt’altro che secondari. Quali sono i 10 Personaggi buoni nei manga Shonen?

Infatti nel corso delle avventure del protagonista, questo può subire l’influenza di ognuno di essi, cimentarsi in nuove sfide e rivalità che possono segnare permanentemente il suo processo di crescita. Quindi oltre ai combattimenti spettacolari, tipi dei manga Shonen, sono molto importanti i rapporti interpersonali. Lo stesso riguarda i villan.

Molti sono i casi che hanno visto i nemici peggiori del protagonista prima allearsi per affrontare e sconfiggere un nemico comune, poi diventare completamente buoni. Con questa espressione si intende che abbandonano i loro ideali e obiettivi malvagi ed egoisti, per aiutare il prossimo e proteggere la pace. Sembra un cambiamento impossibile ma ci sono tanti personaggi nei manga Shonen che hanno dimostrato di aver avuto.

Di fatto in questa discussione l’obiettivo è elencare i 10 personaggi diventati buoni nei manga Shonen comprendendo anche coloro che si sono semplicemente alleati solo per battere un nemico comune.

Vegeta – Dragon Ball Z Hisoka – Hunter x Hunter Gaara – Naruto Piccolo – Dragon Ball Nico Robin – One Piece Sesshomaru – Inuyasha Gajil Redfox – Fairy Tail Grimmjow Jaegerjaques – Bleach Scar – Fullmetal Achemist: Brotherhood Tsukasa Shishio – Dr. Stone

10) TSUKASA SHISHIO

Tsukasa è l’ex antagonista principale del manga Dr. Stone. Era l’antagonista dei primi numerosi archi e il suo obiettivo era di assottigliare la popolazione umana per creare un nuovo mondo senza la tecnologia moderna per i giovani dal cuore puro. Per combattere e impedire a Senku di stabilire una civiltà scientificamente avanzata, continua a fondare la sua società composta da forti guerrieri per promuovere la sua agenda. Tuttavia la sua posizione cambia dopo che la sua vita viene salvata da Senku de-pietrificandolo dal suo stato criogenico. Questo evento spinge Tsukasa a unirsi al Regno della Scienza e si imbarca con loro nel loro viaggio negli Stati Uniti, incanalando i suoi ideali in modo diverso, ma continuando a lottare per un mondo moralmente puro senza sfruttamento degli innocenti.

9) SCAR

Dopo aver assistito al massacro del suo popolo durante la guerra civile di Ishval, Scar divenne un agente di vendetta. Grazie alla sua capacità di decostruire e distruggere la materia, Scar iniziò una crociata personale per eliminare tutti gli Alchimisti di Stato. Nella sua ricerca di vendetta, ha anche ucciso civili innocenti come Nina Tucker e i genitori di Winry Rockbell. Tuttavia dopo aver incontrato Winry e aver appreso la verità dietro la guerra civile di Ishval, Scar abbandona la sua ricerca di vendetta e alla fine si unisce a Edward e ai suoi alleati nella lotta contro il Padre e gli Homunculi. Alla fine, Scar si è rivelato determinante per sconfiggere il padre e salvare tutta Amestris e la sua gente.

8) GRIMMJOW JAEGERJAQUES

Si tratta di un Arrancar che inizialmente fa parte dello squadrone di Sōsuke Aizen e più precisamente è il Sesto Espada. L’aspetto della morte che rappresenta è la distruzione. Il suo nemico giurato è Ichigo Kurosaki, e il suo scopo non è altro che sconfiggerlo, dimostrandogli così di essere molto più potente di lui. Durante la Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, Juhabach intende distruggere tutto, incluso Hueco Mundo. Grimmjow quindi diventa un alleato provvisorio con Ichigo e i suoi amici. L’obiettivo è quello di salvare il mondo in modo da poter combattere Ichigo una volta finito tutto. Quando Grimmjow afferma che l’unico motivo per cui sta aiutando Ichigo è che può combatterlo di nuovo, Ichigo sembra divertito dalla sua affermazione.

7) GAJIL REDFOX

Si tratta di un Dragon Slayer del Ferro, membro della gilda Fairy Tail ed un ex mago di classe S di Phantom Lord. Dopo che Phantom Lord venne sconfitta, il Concilio decise di scioglierla. Gajil non sapendo dove andare rimase a vivere tra i detriti della sua vecchia gilda. Il master di Fairy Tail, Makarov, su richiesta di Lluvia, che si era appena unita alla sua gilda, andò a parlare con lui e gli propose di unirsi a loro. Gajil rimase chiaramente sorpreso della proposta visti i suoi precedenti. Makarov nonostante non avrebbe mai potuto perdonarlo per quello che aveva fatto, non avrebbe perdonato se stesso se non avesse aiutato un giovane che rischia di intraprendere un sentiero oscuro.

6) SESSHOMARU

In passato, Sesshomaru era un personaggio di Inuyasha, cattivo e spietato che disprezzava gli umani e suo fratello mezzo demone Inuyasha. Dopo che Inuyasha lo ferisce mortalmente durante uno dei loro combattimenti, incontra una giovane ragazza di nome Rin che si prende cura di lui. Dopo che è stata uccisa dai lupi, la riporta in vita e le permette di viaggiare con lui. Da quando ha incontrato Rin, la bussola morale di Sesshomaru è cambiata. Sebbene sia ancora spietato e si scontra spesso con suo fratello, non è più un nemico ed è più un nobile antieroe. Il fatto che farà di tutto per proteggere Rin è più che sufficiente per mostrare quanto sia cambiato dal suo debutto.

5) NICO ROBIN

L’archeologo della ciurma di Cappello di Paglia non è stata sempre così gentile con i suoi attuali compagni di viaggio. A causa del suo passato, non si faceva problemi a usare e tradire le persone, e le veniva difficile esternare i propri sentimenti. Tutto però cambia durante Enies Lobby, dove urla in lacrime di volere vivere e chiede ai suoi compagni di salvarla.

4) PICCOLO

Piccolo è il figlio di Re Piccolo, il nemico più spietato della serie Dragon Ball. Piccolo è la copia esatta del padre anche negli obbiettivi. Di fatto si scontra contro Goku, il quale deve proteggere la Terra dalla minaccia. Durante Dragon Ball Z però, Piccolo cambia quando si allea con Goku per eliminare Radish. Dopo averlo battuto, con il sacrificio di Goku, si prenderà cura di suo figlio, Gohan, con il quale scoprirà la sua vera natura fino a capire la sua posizione sulla Terra.

3) GAARA

Gaara è uno dei nove jinchuriki, cercoterio del demone a una coda, Shukaku. L’infanzia di Gaara è di gran lunga la più tragica. Su ordine di suo padre, suo zio ricevette l’ordine di assassinarlo. Prima della sua morte, ha detto a un Gaara traumatizzato che nessuno lo avrebbe mai amato. Il tradimento di suo zio, insieme al dolore di essere un jinchuriki, travolse Gaara, rendendolo privo di emozioni che si rallegrò di togliere la vita ai suoi avversari. Infatti durante l’esame dei Chunin ha ferito gravemente Lee. Ma dopo aver perso contro Naruto, un jinchuriki come lui, si rende conto dell’errore del suo modo di vivere e si sforzò di diventare una persona migliore. Questa decisione alla fine lo portò ad ereditare il titolo di Kazekage e diventare uno degli amici più cari di Naruto.

2) HISOKA

Hisoka è stato introdotto nella serie come un nemico pericolosissimo dal modo di fare molto eccentrico. Tuttavia, è rapidamente passato dall’essere un cattivo personaggio ad antieroe, come si vede nell’arco di Heavens Arena. È poi diventato un personaggio di supporto nell’arco di Yorknew City e tutti i lettori appassionati della serie, hanno potuto vedere in lui una persona meno “malvagia” con il passare del tempo. Una delle dimostrazioni che danno più credibilità al suo cambiamento è come Hisoka ha costantemente salvato la vita di Gon anche quando non aveva motivo per farlo, mostrando un cambiamento notevole dentro di sé.

1) VEGETA

Il personaggio più iconico sulla questione villain-alleato. Debutta come nemico in Dragon Ball Z, per poi subire un intenso sviluppo del personaggio. Sebbene sia ancora orgoglioso, mette addirittura su famiglia, diventando più umile e premuroso per la sua famiglia. Era anche disposto a combattere contro Beerus il Distruttore dopo aver schiaffeggiato Bulma, nonostante avesse paura di lui. Vegeta è disposto a mettere in gioco la sua vita per proteggere la Terra e la sua famiglia. Inoltre, la decisione di Vegeta di abbandonare le sue vie malvagie è uno dei motivi principali per cui è diventato così potente.