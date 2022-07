Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-07-19T08:00:56+02:00 Autori: Yusuke Murata, Riichiro Inagaki Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,90 Brossurato + Sovracover – B/N, Colori Data di pubblicazione: 19/05/2022

La Complete Edition Vol. 2 entra nel vivo della storia, presentando ulteriormente i protagonisti, l’ambiente, le nuove squadre e alcuni “villain” imbattibili, al momento, per i nostri Deimon Devil Bats. Ecco a voi Eyeshield 21 – Recensione.

La squadra che vede come “arma finale” Eyeshield 21 scende nuovamente in campo contro una squadra davvero aggressiva e combattiva, che prende il nome di Zokugaku.

Il match sarà veramente complicato e le strategie da adottare dovranno essere altamente efficaci data la difficoltà e l’abilità degli avversari. Questa partita (e anche questo volume) vede l’esordio del simpatico e carismatico Monta, il nuovo ricevitore dei “Bats”.

Yoichi Hiruma, il teppista a capo dei Deimon, continua con le sue esaustive e poco ortodosse strategie volte a migliorare non solo i giocatori ma anche a vincere le partite.

Se non avete mai letto questo manga dovete sapere che nonostante si pone come uno spokon vero e proprio, quest’ultima si divide in alcuni sottogeneri che variano dalla commedia/slice of life allo Battle Shonen puro.

Eyeshield 21 – Recensione Complete Edition Vol. 2 – Sangue, sudore e determinazione

Ebbene sì, nonostante non sia un termine ufficiale del manga quello che vedrete all’interno di Eyeshield 21 rasenta il vero e proprio Shonen, grazie anche ad alcune formule immortali come la crescita dei personaggi, il villain da sconfiggere e tante altre “equazioni”.

La storia è davvero semplice e grazie alla sua incredibile leggerezza è davvero adatta ad ogni tipo di pubblico, grazie anche alla varietà di personaggi sfaccettati e sfumati facilmente riconoscibili in qualsiasi lettore.

La forza di volontà, la determinazione, le vittorie e le sconfitte fanno parte della vita e automaticamente anche dei lettori, e proprio per questo la storia parla di noi, con noi, specie se consideriamo che nelle partite non notiamo nulla di straordinario o assurdo (come accade in Captain Tsubasa ad esempio ndr), così da avvicinarci ancora di più.

Una storia dal cuore immenso, che ricalca l’anima di Slam Dunk e Shonan Junai Gumi!

Sena (il protagonista) potrebbe avvicinare qualsiasi ragazzo, non solo per l’età adolescenziale ma anche per il suo percorso. La sua ambizione cresce passo dopo passo, provando, e cancellando il timore iniziale che spesso e volentieri attanaglia tutti.

Un gruppo di ragazzi con dei sogni e delle speranze da realizzare. Tutti i protagonisti hanno delle situazioni familiari difficili e pesanti, e anche per questo la lotta alla vittoria si fa più vivida, più incisiva, dato che spesso e volentieri i genitori decidono il destino dei figli, senza dare loro voce in capitolo. Anche per questo si lotta in Eyeshield 21.

Oltre la storia toccante e i personaggi ben caratterizzati troviamo anche delle tavole spettacolari di un giovane Yusuke Murata (One-Punch Man) che riesce a confezionare delle partite degne del Super Bowl grazie al suo tratto sporco e pulito allo stesso tempo riuscendo a donare forza, equilibrio e chiarezza alle varie azioni.

La dinamicità e l’impostazione di Murata è davvero stupefacente e nonostante siano passati alcuni anni, il tutto regge ancora alla perfezione, grazie anche a questa splendida ristampa di Panini Comics che riesce a rendere alla grande il lavoro dei due mangaka.