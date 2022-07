Gli ultimi capitoli del manga di One-Punch Man hanno raggiunto il culmine della lotta tra Saitama e Garou, e l’ultimo capitolo in particolare ha mostrato la vera potenza di Saitama.

La saga attuale ha tracciato e anche coronato un percorso iniziato qualche tempo fa, riguardante la rivalità tra il protagonista e Garou. Il nemico in questo arco narrativo ha finalmente raggiunto una forma divina, capace di giocare ad armi pari con l’eroe pelato.

Garou nel corso del combattimento si è evoluto a vista d’occhio e gli ultimi capitoli hanno mostrato al pubblico una singolare e potente trasformazione: il guerriero si è legato a un malvagio dio dello spazio per diventare un essere cosmico onnipotente, capace di tener testa a Saitama appunto.

I fan conoscono la potenza del protagonista e di come quest’ultimo ha sempre sconfitto quasi tutti i nemici in un colpo solo. Questa volta è diverso dato che Garou ha resistito ai colpi di Saitama, spingendo l’eroe a mostrare quasi tutte le sue abilità.

Nel capitolo 167 (attualmente disponibile solo su Viz Media in inglese) continua l’epico scontro tra i due successivamente al cliffhanger dello scorso capitolo dove entrambi stavano per colpirsi con una raffica mortale di pugni.

One-Punch Man: la serie mostra la vera forza del nemico di Saitama!

L’esplosione dovuta alla collisione dei colpi ha teletrasportato i due nello spazio, visto che la reazione nucleare scaturita avrebbe distrutto l’intera Terra. Successivamente Saitama si rende conto di essere atterrato su una delle lune intorno a Giove.

Tutto questo riporta la sua mente a quello che fu la battaglia con Boros, rendendosi finalmente conto della forza smisurata del nemico.

Poiché un evento drammatico degli scorsi capitolo ha scosso l’eroe, quest’ultima non ha tempo di gioire per la situazione, dato che lo scontro gli ha strappato quello che forse aveva più a cuore.

Semplicemente la situazione è degenerata e ovviamente Saitama non può prendere tutto alla leggera, data anche l’enorme minaccia che si sta diffondendo in tutto l’universo.

Ma cosa ne pensate dell’incontro di Saitama con Garou? Ancora una volta l’eroe sta salvando tutto e tutti, anche se questa volta la sua apatia gli è costata cara.