One Piece: svelati altri dettagli significativi sulla “D”

One Piece ha costantemente rivelato indizi sulla misteriosa “D” che è presente in diversi nomi dei personaggi di One Piece, come Monkey D. Rufy, Portuguese D. Ace, Marshall D. Teach e il Re dei Pirati Gol D. Roger.

L’ultimo capitolo della serie ha lasciato un ulteriore indizio sull’importanza di questa lettera.

L’iniziale è diventata uno dei misteri più inaspettati della serie e Oda ha lanciato importanti anticipazioni. Queste si basano non solo sul legame di Rufy con altri personaggi importanti che hanno la stessa iniziale, ma anche sul mistero della “Volontà della D” in generale.

Al momento il manga di Oda si sta preparando per la saga finale del manga dopo 25 anni di serializzazione. L’ultimo capitolo prima della pausa sta chiarendo gli ultimi punti dell’arco narrativo di Wano.

Passando da qui a un futuro ancora più grande per il storia del manga, l’ultimo capitolo della serie ha lasciato un altro importante indizio su questa misteriosa iniziale “D”.

Uno degli Anziani nel governo mondiale voleva impedire che l’iniziale venisse stampata nel nuovo poster della taglia di Rufy dopo il suo combattimento contro Kaido e Big Mom.

L’ultimo capitolo continua ad esplorare le ricadute della violenta battaglia di Wano, e la notizia delle imprese di Rufy ha già raggiunto il mondo esterno.

A Marijoa, uno degli Anziani cerca di fermare la stampa prima che la notizia raggiunga l’intero oceano. Si rivolge urlando contro uno dei suoi subordinati perché la foto di Rufy non solo è stata aggiornata, ma per non aver rimosso la “D” del nome di Rufy.

Anche se non dice perché, è chiaro che questo è legato al fatto che Rufy è diventato un nuovo imperatore dopo Wano.

Ora che Rufy ha ottenuto la posizione più importante nei mari, rafforza i suoi legami con il leggendario Joyboy. E la “D” l’iniziale nel suo nome è altrettanto una grande spina nel fianco del governo mondiale.

Si dimostra ulteriormente quanto sia veramente importante la volontà della D e si spera di ricevere altre informazioni più concrete nell’arco finale del manga.