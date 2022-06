One Piece: svelato il nome iniziale per Kozuki Oden

L’arco di Wano è l’arco narrativo più longevo di One Piece ed è altrettanto uno dei più pesanti, violenti e duri della serie.

In questo arco narrativo i lettori scoprono le vicende del grande e amato Oden Kozuki, il cui sogno era quello di aprire Wano, in quanto paese chiuso.

Tuttavia dopo essere stato giustiziato da Kaido a bollire, i suoi sostenitori hanno aspettato il momento adatto con pazienza per realizzare i sogni del defunto futuro shogun, Kozuki Oden.

Proprio riguardo Oden, pare che Eiichiro Oda avesse originariamente in mente un nome diverso per il padre di Momonosuke e Hiyori.

Kozuki Oden è stato sicuramente uno dei personaggi più interessanti introdotti non solo nell’appena concluso arco narrativo, ma nell’intero manga di One Piece. La sua personalità era incredibile, forte, carismatica e privo di paura e nutriva un serio amore per la sua gente. Il suo obiettivo era aprire i confini al mondo.

Nel tentativo di saperne di più sul mondo, Oden è anche riuscito a diventare un membro dell’equipaggio sia di Barbabianca che di Gol D. Roger, arrivando persino a far parte dell’equipaggio che aveva originariamente scoperto il tesoro di One Piece.

L’aggiornamento sul nome che originariamente Oda aveva in mente per Oden è condiviso dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il risultato:

Early sketches of Oden show that Oda was seemingly planning to call him "Tsukikage Oden" (月影), not "Kouzuki" (光月), at some point. Tsukikage means "moon shadow", and has a similar meaning as Kouzuki, "moon light"#ROADTOLAUGHTALE pic.twitter.com/05pcQbs7k3

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 26, 2022