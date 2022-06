Con il nuovo capitolo della serie manga, One-Punch Man sembra aver finalmente dato a Saitama un combattimento che non può portare al termine scagliando solamente un pugno.

Nonostante la parte centrale della serie e proprio questa, ovvero che Saitama distrugge chiunque nemico incontri con un solo pugno, ci sono state alcune volte in cui il nostro eroe ha dovuto sfruttare spesso una breve raffica di colpi.

Come ben sappiamo il guerriero ha sempre voluto uno scontro che lo portasse al limite, o quantomeno impegnarsi un minimo.

Nella saga Human Monster viene offerta questa opportunità al protagonista!

One-Punch Man: finalmente Saitama ha uno scontro degno

Il capitolo antecedente del manga uscito in via ufficiale in lingua inglese su Viz Media aveva completamente riscritto ciò che era stato raccontato in precedenza.

Infatti se inizialmente la serie lasciava intendere che Saitama e Garou sarebbero arrivati ad un accordo invece che ad uno scontro, il capitolo precedente ha dato il via alla loro furiosa battaglia, dato che Garou ha raggiunto un livello di forza divina.

Garou è diventato estremamente forte, tanto da non permettere un veloce contrattacco efficace da parte del protagonista.

Il capitolo 163 di One-Punch Man ha il suo apice poco dopo che Garou ha sbloccato la “Cosmic Fear Mode”, che gli conferisce la forma divina già vista nella Saga dell’Associazione dei Mostri.

Il nemico riesce a tirare pugni con l’energia nucleare in grado di replicare completamente le mosse di Saitama, che si ritrova addirittura un “graffio”.

Naturalmente è ancora lontano dal mettere fuori combattimento l’eroe, ma una cosa diversa e anche importante è avvenuta a fini di trama.

Sappiamo che Saitama non è indistruttibile e prima o poi può essere ferito o addirittura soccombere.

Il tutto si conclude con le esplosioni nucleari di Garou che riescono a sorprendere Saitama.

Gli altri eroi devono vedersela con Garou fino a quando Saitama non tornerà a combattere.

Il nemico ha tecnicamente già preso diversi colpi dal protagonista e quindi ora vedremo cosa si inventerà Saitama.

Cosa ne pensate della prosecuzione del combattimento tra Saitama e Garou? Vi piace la nuova forma mostruosa del temibile nemico?