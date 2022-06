One-Punch Man: riscritto l’ultimo capitolo con importanti cambiamenti

One-Punch Man recentemente ha spiazzato tutti gli appassionati rilasciando una nuova versione del capitolo più recente del manga. Questa apporta alcuni enormi cambiamenti agli eventi accaduti nella versione precedente.

La lotta tra Saitama e Garou ha raggiunto il suo culmine quando la saga Human Monster si è avvicinata al suo gran finale. Il capitolo precedente della serie aveva anticipato che i due personaggi sarebbero giunti a un diverso tipo di comprensione.

Saitama voleva parlare e capire perché Garou ha continuato a trasformare il suo corpo per cercare di diventare il male supremo, ma non è più così.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale shonenjump, che fa in modo da spingere i lettori a rileggere il capitolo 162.

One-Punch Man, Ch. 162: This chapter has been significantly revised, make sure you read it again. Read it FREE from the official source! https://t.co/vj9Xbs1Uo6 pic.twitter.com/9Iirgvnw66 — Shonen Jump (@shonenjump) June 15, 2022

L’ultimo capitolo di One-Punch Man che fa parte della libreria digitale Shonen Jump di Viz Media ha cambiato gli eventi della lotta in alcuni modi significativi.

In effetti, la lotta tra i due sembrava avvicinarsi verso la fine e i due personaggi la stavano risolvendo in una maniera molto diversa. Ora invece la nuova, nonché canonica, versione del capitolo 162 della serie ha invece dato il via a una fase completamente nuova della lotta tra loro due.

La versione riscritta del capitolo 162 di One-Punch Man inizia nello stesso modo alla versione precedente. Saitama respinge facilmente tutti i mostruosi attacchi di Garou. Gli attacchi di Garou piuttosto che ferire e mettere in pericolo i più deboli, aiutano inavvertitamente le persone e dimostrano di non essere mostruoso come pensava.

Questa volta invece continua a fare danni alla Terra e si rifiuta di cedere nonostante il divario di forza tra loro due. Invece di scegliere di morire per mano di Saitama, Garou si rifiuta di arrendersi e diventa più mostruoso di prima.

La versione precedente del capitolo termina con Saitama che fa sedere Garou per intavolare una conversazione. La nuova versione del capitolo dà invece il via alla lotta anticipando la nuova trasformazione divina di Garou.

Attingendo alla rabbia del cacciatore di eroi per la sua debolezza, questa entità conferisce a Garou un nuovo livello cosmico di potere. Quindi adesso il nemico prepara i lettori ad una versione molto più violenta del combattimento con Saitama rispetto a quanto visto in precedenza.