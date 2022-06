Naruto: i personaggi della serie sono i più selezionati nei cosplay

Naruto, come anche moltissimi altri manga, ossia My Hero Academia, One Piece, Death Note e L’Attacco dei Giganti sono tra i manga più famosi e seguiti in tutto il mondo. I fan sono da sempre la chiave del successo di una serie. Quando succede i fan non solo sono appassionati della storie e delle vicende ma si affezionano ai personaggi.

Quando succede questo ecco che si parla dei cosplayer che interpretano i personaggi che tendenzialmente sono tra i preferiti della massa.

E di conseguenza quando si tratta di cosplay, il fandom degli anime è al top. Ci sono un sacco di personaggi tra cui scegliere quando si tratta di cosplay.

Ma chi è il personaggio principalmente selezionato dai cosplayer?

La risposta arriva da un sodaggio condotto di recente da un gruppo di studio AT&T. Questo gruppo ha lavorato sulle tendenze di Instagram e ha scoperto il personaggio principalmente scelto e quali sono quelli che lo seguono.

Il gruppo ha iniziato l’indagine prendendo in considerazione 50 delle serie manga più popolari. Poi ha sfruttato Instagram per vedere quanti post erano dedicati a una serie e a quali personaggi.

Vediamo di seguito il risultato dell’indagine:

A quanto pare, Naruto è in cima alla classifica ma con più di un personaggio della serie di Masashi Kishimoto.

Naruto è arrivato al primo posto in quanto Hinata Hyuga è il personaggio anime con più foto di cosplay su Instagram. Subito dopo c’è Sakura Haruno, mentre Sasuke Uchiha si piazza al quinto posto.

Sul podio occupa il terzo posto invece Death Note è con Rem, Misa Amane ha conquistato l’ottavo posto.

L’Attacco dei Giganti occupa invece due posti in questa classifica con Levi e Mikasa.

A completare la lista, My Hero Academia conclude le posizioni restanti con Ochaco Uraraka e Shota Aizawa.

Come puoi vedere, tutti questi personaggi sono ben noti nel fandom degli anime, ma non stiamo parlando dei protagonisti.

Di fatto non compare Naruto Uzumaki e nemmeno Rufy di One Piece. Quando si tratta di cosplay, i personaggi che sono interpretati possono essere tra i più bizzarri.