Fissata la data di uscita del film di Gran Turismo

Sony ha fissato una data di uscita per l’11 agosto 2023 per il film Gran Turismo, l’adattamento del famoso videogioco firmato dal regista Neill Blomkamp e della Columbia Pictures, che finalmente è in produzione dopo anni di rinvii.

Deadline riporta, oltre alla data di uscita, anche la sinossi della pellicola. Basato su una storia vera, il film è l’ultima storia di realizzazione dei desideri di un adolescente giocatore di Gran Turismo le cui abilità di gioco hanno vinto una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Jason Hall ha scritto la sceneggiatura e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions sono i produttori insieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti.

Sony Pictures e PlayStation Productions, la cui più recente contaminazione tra videogiochi e film è stata Uncharted che ha incassato più di 400 milioni di dollari al botteghino globale all’inizio di quest’anno, si stanno mettendo al volante per un adattamento cinematografico dell’iconico gioco di guida Gran Turismo.

C’è una ricca storia dietro il gioco, creato da Polyphony e Kazunori Yamauchi nel 1997 e salutato come uno dei simulatori di guida più autentici della sua categoria per la sua attenzione alla grafica precisa, alla fisica di guida e all’attenzione ai dettagli delle sue auto, che i giocatori devono “costruire” per poi gareggiare. La serie ha venduto più di 85 milioni di copie, con l’edizione più recente, Gran Turismo 7, arrivato sugli scaffali a marzo per PS 4 e PS 5.

Gran Turismo rappresenta uno dei numerosi progetti incentrati sui videogiochi in cantiere per le compagnie collegate Sony e PlayStation Prods. Ad aprile, Takashi Doscher avrebbe dovuto scrivere l’adattamento del gioco d’azione e avventura Ghost of Tsushima, che ha visto oltre 8 milioni di copie vendute dal suo debutto nel luglio 2020.

Sony Pictures TV e PlayStation stanno anche sviluppando la serie TV The Last of Us per HBO, con Craig Mazin assegnato alla scrittura e alla produzione esecutiva; e Twisted Metal per Peacock con Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church e Neve Campbell protagonisti dell’adattamento della commedia d’azione basato su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick.

I crediti cinematografici di Blomkamp includono i film District 9, Elysium e Chappie e, più recentemente, Demonic, il film horror del 2021 che ha scritto e diretto.