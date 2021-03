Ghost of Tsushima diventerà un film, annunciano Sony Pictures e PlayStation Productions.

A dirigere l’adattamento del fortunato gioco per PlayStation 4 sviluppato da Sucker Punch Productions è stato chiamato Chad Stahelski, regista di John Wick di cui sono previsti i capitoli 4 e 5.

Stahelski, Alex Young e Jason Spitz producono il film attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment.

Asad Qizilbash e Carter Swan producono a nome di PlayStation Productions.

Sucker Punch Productions si occuperà della produzione esecutiva e Peter Kang supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Ghost of Tsushima ha debuttato il 17 Luglio 2020 riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica.

Il gioco ha recentemente tagliato il traguardo di oltre 6 milioni e mezzo di copie vendute.

Alla fine del XIII secolo, i guerrieri dell’Impero Mongolo devastarono intere nazioni nella loro campagna per conquistare l’Oriente.

L’isola di Tsushima è tutto ciò che resta tra il Giappone continentale e un’enorme flotta di invasione mongola guidata dallo spietato e crudele generale Khotun Khan.

La prima ondata dell’attacco mongolo lasciò l’isola in fiamme e il guerriero samurai Jin Sakai sopravvisse come uno degli ultimi membri rimasti del suo clan.

È determinato a fare tutto il necessario per proteggere le persone a tutti i costi e riprendersi la sua casa.

Deve abbandonare le tradizioni che lo hanno reso un guerriero per trovare una nuova strada – la via dello spirito – e intraprendere una guerra non convenzionale per riconquistare la libertà di Tsushima.