Summer Game Fest 2022: ecco tutti gli annunci più importanti dell’evento!

il Summer Game Fest ha donato alcuni succosi annunci, tutti rivelati nella giornata di ieri. L’evento tanto atteso ci ha regalato delle date e dei trailer per i videogiochi in uscita nel 2022, nel 2023 ed a data da destinarsi, ma questo non ci ha negato il diritto di goderci di tutte queste rivelazioni.

Di seguito trovate i trailer e i dettagli rilasciati durante il Summer Game Fest, raccogliendo i titoli più attesi dal pubblico:

Street Fighter 6 Guile: gameplay

Uno dei personaggi più iconici di Street Fighter 6, ovvero Guile, è stato mostrato in dettaglio nel trailer rilasciato ieri. I nuovi design sono accattivanti e speriamo siano di vostro gradimento.

Aliens: Dark Descent

Annunciato un nuovo gioco dedicato al franchise iniziato nel 1979. Aliens: Dark Descent è in arrivo nel 2023. Questo primo trailer mostra la squadra di Marine che affronterà la nuova minaccia, in un gioco di strategia in tempo reale.

The Callisto Protocol

Striking Distance Studios ha già rivelato durante la scorsa settimana, la prima immagine di gioco dedicata proprio a The Callisto Protocol, il sequel spirituale di quello che è stato Dead Space.

Da come potete notare il videogioco emana tutto l’orrore che era presente nella saga di Dead Space, compresa la violenza e le ambientazioni claustrofobiche.

Call of Duty: Modern Warfare II condivide la demo della campagna

Call of Duty: Modern Warfare II è stato presentato ufficialmente con un accattivante trailer gameplay ambientato in una notte fredda e piovosa. La demo mostrata al pubblico dalla durata di 7 minuti, mostra la Task Force 141 che si infiltra in una piattaforma petrolifera, sotto la pioggia battente, al sangue ed ai proiettili.

La sequenza mostrata sembra essere ispirata dalla missione Crew Expendable di Call of Duty 4 e alla missione The Only Easy Day Was Yesterday dell’originale Modern Warfare 2.

Marvel’s Midnight Suns svela Spider-Man e Venom in un nuovo trailer

Marvel’s Midnight Suns nel nuovo trailer ha aggiornato il suo roster con dei nuovi personaggi: Spider-Man e Venom. Essendo pre-renderizzato il trailer non presentava alcun gameplay, ma ha donato un assaggio di quello che sarà il titolo. Fireaxis ha anche confermato che il gioco uscirà il 7 ottobre 2022.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aggiunge Casey Jones e altro ancora

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sta esaudendo i desideri dei fan con l’aggiunta di Casey Jones al roster dei personaggi giocabili.

Il tanto amato guerriero sarà presente nel titolo in uscita il 16 giugno, data rivelata durante questo preciso annuncio.

Gotham Knights: ecco un trailer di Nightwing

Gotham Knights ha condiviso al pubblico un nuovo video incentrato su Dick Greyson, alias Nightwing. Il vigilante di Gotham, erede diretto di Batman, sarà alla guida della squadra che proteggerà Gotham, dopo la morte del Crociato Incappucciato.

Sarà ovviamente possibile giocare in cooperativa a due giocatori e permetterà a questi ultimi di incarnare personaggi del calibro di Red Hood, Robin e Batgirl, oltre allo stesso Nightwing.

Lo show televisivo e la modalità multigiocatore di The Last of Us vengono discussi in questo video!

Neil Druckmann di Naughty Dog ha chiuso l’evento del Summer Game Fest con una serie di notizie relative alla serie The Last of Us.

Oltre ad aver discusso della serie TV di prossima uscita dedicata proprio a The Last of Us, dove Druckmann ha finalmente confermato che manca poco alla fine della produzione della serie HBO, il che significa che probabilmente non passerà molto tempo prima di avere un trailer e una data d’uscita.

Ha anche mostrato alcuni concept art della modalità multiplayer di The Last of Us non avente ancora un titolo ufficiale, affermando che il tutto non è ancora pronto per essere rilevato al pubblico.

Annunciato il remake di The Last of Us

Il remake di The Last of Us è stato finalmente annunciato, dopo tanti rumour che lo vedevano come protagonista. Il trailer mostrato durante l’evento mostra i salti in avanti a livello grafico che Naughty Dog ha fatto rispetto al gioco originale, ormai con quasi 10 anni di età sul groppone.

L’uscita è confermata su PlayStation 5 e sfrutterà le caratteristiche della console insieme a nuove aggiunte come skin per le armi, modalità rinnovate e altro ancora. The Last of Us Part I uscirà il 2 settembre per PlayStation 5, mentre la versione per PC arriverà in un secondo momento.