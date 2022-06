Mob Psycho 100: i primi due episodi saranno proiettati in anteprima quest’estate

Mob Psycho 100 è un manga scritto e disegnato da un mangaka che oggi è molto conosciuto in Italia per essere il disegnatore di One-Punch Man.

Ormai tutti gli appassionati della serie sono a conoscenza del fatto che dopo ben tre anni dalla fine della seconda stagione, tornerà con una terza stagione questo autunno. Di sicuro possiamo affermare che la terza stagione della serie è una delle uscite più attese del programma dell’anime dell’autunno 2022.

I nomi di questo programma sono tantissimi e di spessore. Pensiamo anche al debutto di Chinsaw Man con la sua prima stagione e alla sesta di My Hero Academia.

Oggi riportiamo una novità che l’insider shonenleacks ha condiviso sulla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mob Psycho Season-3 Episode 1 & 2 will have pre-screening on August 7th in the franchise special event. Cast will be present & additional live performances will be held. #MobPsycho pic.twitter.com/MJ7SHAo9SB — Shonenleaks (@shonenleaks) June 13, 2022

Scopriamo quindi che i primi due episodi della terza stagione di Mob Psycho 100 saranno proiettati in anteprima il 7 agosto di quest’anno nell’evento speciale del franchise.

Inoltre in questa occasione sarà presentato il cast e avranno luogo altre performance in live.

Questa è un novità molto importante che si verificherà dopo l’Anime Expo. Infatti ricordiamo che durante questo evento che ha luogo dal 1 al 4 luglio, ci saranno interessanti novità legate alla serie.

Crunchyroll ha recentemente confermato di aver acquisito la licenza al di fuori del Giappone. Questo vuol dire che i fan potranno guardare la serie in streaming insieme ai nuovi episodi.

Per tutti quelli che sono incuriositi e vogliono recuperare le prime due stagioni di Mob Psycho 100 prima dell’uscita della terza, è possibile recuperarle in streaming su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Shigeo Kageyama è uno studente delle medie con strani poteri psichici. Il suo soprannome è “Mob” poiché difficilmente lo si distingue in mezzo alle altre persone.

Nonostante sia un ragazzo poco appariscente, è un esper molto dotato, che esploderebbe se vivesse le sue emozioni al 100%.

Per evitare di perdere il controllo, quindi, Mob cerca di tener chiusi dentro di sé tutti i suoi sentimenti, per provare a condurre una vita normale. Ma la cosa non si rivelerà per niente facile.