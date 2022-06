Mob Psycho 100: nuovo aggiornamento sulla terza stagione all’Anime Expo

Mob Psycho 100 dopo la seconda stagione andata in onda nel 2019, tornerà con la terza stagione questo autunno dopo tre anni.

Come abbiamo potuto capire le novità in questi giorni ci saranno molte novità in quanto si terrà l’Anime Expo che inizia venerdì 1 luglio e terminerà lunedì 4 luglio. Proprio in vista di questo evento che quest’anno si terrà da vivo, alcune novità sulla terza stazione di Mob Psycho 100 saranno svelate!

La terza stagione della serie è una delle uscite più attese del programma dell’anime dell’autunno 2022 in generale. I nomi di questo programma sono tantissimi e di spessore. Pensiamo anche a Chinsaw Man e My Hero Academia.

Crunchyroll ha recentemente confermato di aver acquisito la licenza al di fuori del Giappone. Questo vuol dire che i fan potranno guardare la serie in streaming insieme ai nuovi episodi.

Crunchyroll ha annunciato che Warner Bros. Japan ospiterà un panel speciale per la terza stagione di Mob Psycho durante l’Anime Expo.

A partire dal 3 luglio al JW Mariott durante la convention, il panel promette un aggiornamento con il debutto della sigla di apertura.

Crunchyroll descrive il nuovo panel come tale: “Se non vedi l’ora della premiere di ottobre di Mob Psycho 100 III, unisciti a questo panel d’apertura! Scopri cosa aspettarti nella prossima stagione inclusa la premiere mondiale della sigla d’aperura!!!”

Per tutti quei fan che chiaramente non potranno partecipare al panel, Crunchyroll promette aggiornamenti sui social media su quanto accadrà all’Anime Expo.

Quindi tutti avranno accesso al nuovo aggiornamento sulla nuova stagione.

Per coloro che sono incuriositi e vogliono recuperare le prime due stagioni di Mob Psycho 100 prima dell’uscita della terza, è possibile recuperarle in streaming su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Shigeo Kageyama è uno studente delle medie con strani poteri psichici, il cui soprannome è “Mob” poiché difficilmente lo si distingue in mezzo alle altre persone.

Nonostante sia un ragazzo poco appariscente, è un esper molto dotato, che esploderebbe se vivesse le sue emozioni al 100%.

Per evitare di perdere il controllo, quindi, Mob cerca di tener chiusi dentro di sé tutti i suoi sentimenti, per provare a condurre una vita normale. Ma la cosa non si rivelerà per niente facile.