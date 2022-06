Pokémon Spada e Scudo Lucentezza Siderale – RECENSIONE

Arriva Pokémon Spada e Scudo Lucentezza Siderale; il Gioco di Carte Collezionabili continua questo 2022 lanciando una nuovissima espansione.

Il 2022 del GCC Pokémon continua alla grande con l’arrivo di questa seconda espansione dell’anno, ulteriormente della serie Spada e Scudo. Manca ancora diverso tempo prima che i mostriciattoli della nuova generazione di Scarlatto e Violetto diventino carte, ma di certo le alternative non mancano.

Questa volta, la nuova espansione è dominata dalla regione di Hisui, ambientazione del particolare videogioco Leggende Pokémon: Arceus. Territorio che poi diventerà Sinnoh, questa regione ha particolari Pokémon, ora diventati meravigliose e interessanti carte.

I protagonisti di Hisui nella nuova espansione

Il GCC Pokémon continua a sfruttare la novità dei VAstro portando diverse varianti della regione di Hisui in carte; Typhlosion, Decidue e Samurott sono solo alcune delle carte VAstro tipice di Hisui, così come Dialga e Palkia arrivano nella loro forma originale.

A livello visivo, non manca di certo la bellezza in questo set, con concept in linea col livello a cui le carte ci hanno abituato negli ultimi tempi; i colori e i tratti del Giappone feudale sono pienamente contenuti in questo set, che non disdegna anche di proporre interessanti alternative per i mazzi attualmente competitivi in formato.

Pokémon Spada e Scudo Lucentezza Siderale: le novità più interessanti

Uno degli aspetti più interessanti di quest’espansione è sicuramente il ritorno di Darkrai; sebbene sia in versione VAstro, questa carta ha già fatto capolino nel GCC Pokémon in passato ed è pronta a tornare di nuovo protagonista, specie se in combinazione con Distintivo Oscuro.

Con 270 PV (non altissimi rispetto ai VMax ma di tutto rispetto) Darkari VAstro è dotato dell’attacco Neropulsar. Come sappiamo bene (al costo di due Energie Incolore) infligge 30 danni più altri 30 per ogni Energia Buio assegnata ai Pokémon del giocatore.

A sostegno di quest’attacco torna anche Distintivo Oscuro, che permette di assegnare un’Energia Buio dalla pila degli scarti ad uno dei tuoi Pokémon in panchina; giocandone quattro copie nel mazzo, ci possiamo assicurare una buona ricarica energetica, considerando il Potere VAstro di Darkrai, l’Abilità Astro Abisso, che permette di riprendere fino a due carte strumento dalla pila degli scarti.

Per un’ulteriore velocità poi, si può inserire nel mazzo Darkrai anche Turbo Tattico, che permette (durante il primo turno e solamente se si inizia per secondi) di cercare una carta Energia dal mazzo e assegnarla ad uno dei tuoi Pokémon, facendo però così finire il turno.

Molto interessante anche Decidueye di Hisui VAstro; oltre a far pescare fino ad avere 8 carte in mano con l’Abilità Astro della Fortuna del Potere VAstro, permette di infliggere con l’attacco Piumecapriola (al costo di un’Energia Lotta e altre due incolore) 160 danni, più 30 per ogni Energia scartata dalla mano (fino ad un massimo di tre Energie scartabili).

Con tantissima bellezza, questa nuova espansione dedicata a Leggende Pokémon: Arceus permette ai giocatori competitivi (ora che i tornei sono ricominciati anche in presenza) di avere più possibilità per i loro mazzi, aumentando di gran lunga il divertimento.