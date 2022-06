Stardust: il romanzo fantastico di Neil Gaiman illustrato da Charles Vess | Recensione

Tobia Brunello 2022-06-08T14:30:03+02:00 Autori: Neil Gaiman, Charles Vess Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 27,00 Cartonato a colori 17×26. – 256 pagine Data di pubblicazione: 05/05/2022

Panini ha pubblicato Stardust in una nuova prestigiosa edizione, nella collana DC Black Label Library, che rende pienamente giustizia all’opera di Neil Gaiman e Charles Vess.

Innanzitutto, per parlare di Stardust dobbiamo capire che tipo di opera abbiamo davanti: si tratta di un racconto di Neil Gaiman accompagnato dalle illustrazioni di Charles Vess, il duo che già aveva compiuto escursioni nel fatato mondo di Fairie sulle pagine di Sandman e Books of Magic.

Uscito originariamente sotto forma di miniserie in quattro numeri per la divisione Vertigo della DC nel 1997, è un’opera di difficile collocazione nella libreria.

Non si tratta di un fumetto, dal momento che le immagini sono un accompagnamento alla prosa di Neil Gaiman, che si sviluppa indipendentemente dalle illustrazioni.

Ma è riduttivo anche parlare semplicemente di romanzo illustrato, dal momento che le illustrazioni di Vess sono perfettamente inserite nella scansione narrativa della pagina, a volte inframezzando i paragrafi, a volte accompagnandoli su un lato, a volte esplodendo all’improvviso in doppie splash page, e in certi casi anche raccontando eventi in maniera sequenziale paragrafo per paragrafo, in una formula che ricorda i fumetti dell’inizio dell’anteguerra con le didascalie sotto le vignette.

Prosa e illustrazioni concorrono a trasportare il lettore in un’avventura che da un piccolo villaggio inglese di fine ‘800 si sviluppa nel magico regno di Faerie. Inizialmente seguiamo il giovane Dunstan Thorn, abitante del villaggio di Wall, piccolo insediamento che ha la particolarità di confinare con un muro di pietra che è il confine con il magico regno di Fairie, patria di fate, streghe, goblin, animali parlanti e vari esseri fatati.

Ogni nove anni il collegamento tra Faerie e Wall viene aperto per una fiera che si tiene nel grande prato al di là del muro, dove commercianti dei due mondi allestiscono i banchetti per offrire i propri prodotti agli abitanti dell’altro reame.

È in questa occasione che il giovane Dunstan Thorn conosce la serva di una strega con cui consuma una notte di passione. Nove mesi dopo, quando Dunstan è già convolato a nozze con il suo amore di lunga data Daisy, un bambino di nome Tristan Thorn viene lasciato sulla soglia che da Faerie porta a Wall.

Diciotto anni più tardi, l’ormai adulto Tristan promette all’affascinante Victoria di portarle una stella caduta in cambio della sua mano, e per recuperare l’astro si avventura, ignaro delle sue vere origini, nel mondo di Faerie. Quanto raggiungerà la stessa caduta, scoprirà con stupore che all’interno di quel reame la stella è in realtà una giovane, Yvaine, che cadendo dal cielo si è rotta una gamba.

Il viaggio di Tristan per tornare a Wall e consegnare la stella alla sua amata diventa un’avventura ricca di sorprese, con altri personaggi che desiderano la stella per i loro fini, dagli eredi del sovrano di Stronghold che cercano il gioiello che li renderebbe degni si succedere al trono alla strega che vuole il cuore della stella per recuperare la sua perduta giovinezza.

Stardust è, come recita la copertina, una storia d’amore nel regno di Faerie. Non è una favola propriamente detta, i personaggi allo stesso tempo rispondono ma si discostano dai canoni fiabeschi: Tristan è certamente un bravo ragazzo, ma è mosso da interessi puramente personali e non ha l’istinto di fare l’eroe. Gli antagonisti sono malvagi, ma si riesce anche ad entrare in empatia con loro.

Il vero punto di forza dell’opera è la straordinaria immaginazione di Neil Gaiman: ad ogni pagina ci si addentra sempre di più nel fatato mondo di Faerie, scoprendo nuove creature, ambientazioni assurde e affascinanti, in un continuo gioco in bilico tra il fiabesco e il grottesco. In questo viaggio con la fantasia le illustrazioni di Vess diventano fondamentali, dando una forma tangibile alle invenzioni di Gaiman e ancorando così l’immaginazione del lettore a qualcosa di reale e riconoscibile.

In questa nuova edizione, con traduzione rivista rispetto alla precedente edizione Lion, è presente anche una ricca appendice con il primo soggetto di Stardust proposto da Neil Gaiman alla Vertigo e varie schizzi e illustrazioni scartate di Charles Vess.