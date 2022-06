Fortnite X Marvel: la Spider-Man Zero Suit in un omaggio a Secret Wars

Alla vigilia del debutto in contemporanea mondiale di FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO la Marvel ha rivelato la Spider-Man Zero Suit, ovvero lo speciale costume che l’eroe portabandiera della Casa delle Idee indosserà nel corso della miniserie a fumetti che vedrà l’Universo Marvel scontrarsi con il mondo di Fortnite!

Scritto dal veterano scrittore Marvel Christos Gage e dal Chief Creative Officer di Epic Games Donald Mustard e disegnato dall’artista Sergio Davíla, FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR è una saga in cinque numeri che lascerà un enorme impatto su entrambi gli universi, e nel caso di Spider-Man segnerà l’esordio di un costume nuovo di zecca. Potere dare un primo sguardo alla Zero Suit di Spider-Man in questa immagine promozionale che omaggia la cover di Marvel Super Heroes: Secret Wars #8 disegnata da Mike Zeck (l’albo che segnò l’introduzione del costume nero di Spidey) e assistere all’azione sia nella serie a fumetti che in Fortnite.

I fan potranno sbloccare la tuta nel gioco prima del suo debutto nel negozio di articoli di Fortnite con un codice riscattabile in ogni prima edizione a fumetti di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1.

Ecco gli oggetti di gioco che i fan di Marvel e Fortnite possono aspettarsi di sbloccare nei prossimi mesi:

FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO #1 – Nuovo costume Spider-Man Outfit – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

– Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato! FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO #2 – Nuovo Iron Man Wrap – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

– Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato! FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO #3 – Nuovo Wolverine Pickaxe – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

– Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato! FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO #4 – Nuovo Spray FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti!

– Esclusivo per gli acquirenti di fumetti! FORTNITE X MARVEL: GUERRA ZERO #5 – Nuova schermata di caricamento FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusiva per gli acquirenti di fumetti!

“Ci saranno alcune cose che vedrete sia nel gioco che nel fumetto, principalmente nel nostro numero finale”, ha spiegato Gage a IGN in una recente intervista. “Ma per la maggior parte, ciò che accade nel gioco e ciò che accade nel fumetto sono fronti diversi nella stessa guerra. Alcune domande che i giocatori potrebbero avere sul gioco trovano risposta nel fumetto e viceversa, anche se nessuna delle due è tenuta a seguire la storia nell’altra”.