Le uscite manga Flashbook Edizioni di giugno 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Oltre al secondo volume e ultimo volume di Itsuya san e al settimo volume di Given, troviamo anche l’esordio di Anti Romance, completo di un booklet di illustrazioni.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa che potrebbe esserci qualche giorno di ritardo nella distribuzione dell’uscita di metà mese sulla base della consegna dei volumi dalla tipografia:

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Metà giugno

Given

6,90 €

Uenoyama trova ormai noiosi sia il basket, che la musica, mentre in precedenza li amava entrambi. Un giorno a scuola si imbatte in Mafuyu, intento a sonnecchiare su una scala abbracciato ad una chitarra dalle corde rotte. Uenoyama lo aiuta ad accordarla e, dal momento in cui mette le mani su quella chitarra, in Mafuyu scatta una scintilla, ne rimane completamente folgorato, tanto da chiedergli di aiutarlo ad imparare a suonare quello strumento. Quale sarà la risposta di Uenoyama?

Fine giugno

Anti Romance + booklet di illustrazioni

10,50 €

Suou, un parrucchiere, e Ryou, uno scrittore, sono amici sin dal liceo. Da sei anni vivono sotto lo stesso tetto e tutte le persone intorno a loro si chiedono quale sia la vera natura del loro rapporto. A una prima occhiata sembrerebbero degli amici molto legati e nulla di più, ma al contempo, nessuno dei due riesce a stare lontano dall’altro. La loro relazione uscirà mai da questo stallo?

Con booklet illustrato

Itsuya-san – She Has A Little Wonders 2

5,90 €

Il misterioso fantasy disegnato da Mizu Sahara e ambientato in una scuola di campagna, giunge alla sua conclusione!

La signora Itsuya, supplente d’arte dai misteriosi poteri e Toki, uno studente di scuola media molto legato a sua nonna, vivono insieme nella stessa casa. Ma chi è esattamente la strana coinquilina, Kon? E qual è la vera identità della signora Itsuya? Ecco lo stupefacente volume finale in cui vengono svelati tutti i misteri