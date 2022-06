Dragon Ball: il ruolo di Crilin non è stato apprezzato nella saga di Cell

Dragon Ball ha fatto il suo debutto nelle pagine di Jump da ormai quasi quarant’anni e nonostante questo fa ancora parlare di sé.

La serie shonen scritta e disegnata dal maestro Akira Toriyama è circondato da tantissimi appassionati di diverse generazioni e con Dragon Ball Super continua a conquistarne altre.

Molti sono i personaggi che i lettori hanno conosciuto nel manga e nell’adattamento anime. Chiaramente il personaggio principale è il saiyan Goku, ma ce ne sono molti altri.

Ad esempio tutti conosciamo benissimo il migliore amico di Goku e infatti oggi parleremo proprio di Crilin. La sua prima apparizione risale alla serie Dragon Ball, che lega con Goku ma inizialmente era suo rivale in quanto entrambi condividevano lo stesso maestro.

Man man che i due guerrieri crescevano si vedeva nitidamente che Goku era di un’altra pasta ma il coraggio del terrestre non si mette in dubbio. Nella saga di Freezer questa caratteristica viene fuori.

Perde la vita e questa è la scintilla che ha fatto risvegliare il potere leggendario di Goku del Super Saiyan.

Lo stesso spessore, in termini di ruolo, non ha avuto nella lotta contro gli androidi, o contro Cell.

Proprio per questo Crilin non ha ricevuto il giusto apprezzamento che merita in questa saga di Dragon Ball. Come mai?

Anche se fondamentalmente non ha combattuto non significa che non abbia avuto un ruolo importante in questa parte di Dragon Ball.

Infatti, Crilin fu il primo a vedere e giudicare gli androidi non come assassini a sangue freddo ma come esseri umani messi in circostanze sfortunate. Si ricorda proprio C-18. Probabilmente se Crilin avesse premuto il pulsante che avrebbe fatto esplodere C-18, Cell non avrebbe raggiunto la forma perfetta e non ci sarebbero stati danni.

Ma così facendo C-18, che diventerà sua moglie non sarebbe esistita nella sua vita.

La sua compassione è ciò che alla fine avrebbe portato gli androidi a diventare amici dei Guerrieri-Z piuttosto che i loro nemici mortali.

In questo modo Crilin ha dimostrato come anche gli androidi, macchine progettate per portare a termine un obiettivo programmato, abbiamo in realtà un cuore e soprattutto dei sentimenti.

Da questo argomento ci possiamo ricollegare al nuovo lungometraggio in arrivo. Chissà se anche in Dragon Ball Super: Super Hero, anche in Gamma 1 e Gamma 2 ci sarà traccia di umanità.