Dragon Ball: i guerrieri-Z e gli eroi Marvel si scontrano in animazione Stop-Motion

Molto spesso il mondo dei manga, come ad esempio Dragon Ball e degli eroi dell’universo Marvel si incontrano. Questo è possibile grazie agli appassionati che rendono queste cose possibile. Nella maggior parte si tratta di fan art e quindi illustrazioni ma oggi riportiamo qualcosa di diverso.

Infatti questo fine settimana Piccolo, Maestro Muten e Vegeta di Dragon Ball Z si sono scontrati con Spider-Man e Capitan America in una nuova incredibile animazione stop-motion. L’autore dietro questa realizzazione è Yamanaka Misaki tramite il canale YouTube Animist.

La clip di 10 secondi ha già più di 1,2 milioni di visualizzazioni al suo primo giorno. Le cinque action figure fanno uso delle tecniche di combattimento che sono utilizzate direttamente nella WWE.

Si può vedere infatti Piccolo che fa cadere Spider-Man con un lariat. Roshi invece solleva Capitan America ma lo stesso torna per colpire “Il principe di tutti “Sayan” con una Phoenix Splash in piedi.

Il lavoro di Misaki è diventato virale più volte nell’ultimo anno. I suoi lavori sono molto famosi e apprezzati dai fan.

Di seguito quindi riportiamo il video in stop-motion condiviso dall’insider shinohara_kenta direttamente sulla sua pagina Twitter:

In questo modo è possibile guardare il breve video che mostra le tecniche della WWE di cui abbiamo parlato sopra eseguite dai personaggi di Dragon Ball e della Marvel.

Per quanto riguarda Dragon Ball, ricordiamo che a breve debutterà il nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone. Dovrebbe arrivare in Italia intorno al periodo di agosto 2022, anche se al momento non c’è una data precisa.

Nel film ci sarà proprio Piccolo insieme a Gohan al centro dei riflettori. Saranno loro due ad affrontare i due nemici che minacceranno la pace. Questi nemici sono gli androidi Gamma 1 e Gamma 2 che rappresentano l’Armata del Fiocco Rosso.

Di recente abbiamo anche riportato che la durata complessiva del film sarà di 99 minuti senza però considerare i titoli di coda e i credits.