Hunter x Hunter: un cosplayer stupisce tutti nei panni di Hisoka

Hunter x Hunter è tornato alla grande e la serie non potrà che crescere, se il creatore Yoshihiro Togashi ha ancora qualcosa da dire e mostrare, nonostante la sua inevitabile decadenza nella pigrizia.

Il manga è tornato in produzione dopo una pausa di quattro anni e il fandom è in completo fermento per questo ritorno, anche se non è stata fissata una data di uscita ufficiale.

Tuttavia, i fan stanno festeggiando Hunter x Hunter come possono, e uno di loro sta diventando virale per la sua interpretazione di Hisoka, uno dei personaggi più amati della serie, data la sua incredibile stravaganza che da sempre ha rivelato al pubblico.

Il meraviglioso e singolare cosplay arriva per gentile concessione di Instagram, come potete vedere qui sotto. Ryoiich ha pensato che fosse giunto il momento di trovare un look per Hisoka alla luce del ritorno di Hunter x Hunter.

E anche se non c’è bisogno di dirlo, la versione di Hisoka realizzata dai fan è una delle più impressionanti che abbiamo visto finora, data anche la somiglianza visiva dell’artista che ha voluto omaggiare il personaggio creato da Togashi.

Il look, come potete vedere qui sopra, è piuttosto semplice dal punto di vista del costume. Hisoka indossa il suo solito top a fantasia e ha delle fasce rosse da abbinare.

Il personaggio sfoggia anche i suoi tatuaggi sul viso e, naturalmente, i suoi capelli rossi sono scompigliati al punto giusto. La magia di questo cosplay risiede nei dettagli: Ryoiich è in grado di riprodurre le espressioni tipiche di Hisoka e il trucco degli occhi non può essere mai lodato abbastanza. Ottimo anche il lavoro di post-produzione.

Hisoka potrebbe non sembrare un personaggio tenero, ma questo cosplay dimostra che l’eccentrica star è in grado di ottenere un’ estetica rilevante e considerevole.

Ognuno ha i suoi momenti, quindi quando Hisoka non è impegnato ad affrontare Gon, potrebbe intraprendere la carriera di modello dopo aver imparato alcuni trucchi da Ryoiich. Se volete vedere altri cosplay di questo fan, potete trovare il suo portfolio Instagram cliccando sul suo profilo in alto.