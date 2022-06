Fantastici 4 – Kevin Feige vuole un “nome grosso” per il nuovo regista, che non sarà annunciato in tempi brevi

Durante l’Disney Investor Day lo scorso 10 Dicembre, il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer della Marvel Kevin Feige ha annunciato ufficialmente la realizzazione del reboot sui Fantastici 4 ambientato nel Marvel Cinematic Universe, confermando inizialmente che sarebbe stato Jon Watts, regista di Spider-Man: Homecoming (2017) e di Spider-Man: Far From Home (2019), a dirigere la pellicola, ma che ora non sarà più così. Infatti il regista di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, avrebbe dovuto dirigere la pellicola ma verso fine Aprile 2022 il filmmaker ha abbandonato la regia del cinecomic.

Secondo Justin Kroll di Deadline, c’è un “ampio mix di candidati” nella ricerca per sostituire Jon Watts come regista di Fantastici 4. Kevin Feige, Chief Creative Officer della Marvel, e il suo team “stanno facendo molti tentativi con alcuni grandi nomi del settore”.

Difficilmente ci saranno novità prima del Labor Day di Settembre. Kevin Feige, secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto ad ingaggiare un regista dal nome altisonante (al pari di Sam Raimi) dopo l’esperienza positiva con Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Some late night FANTASTIC FOUR directing search updates: 1. While it’s easily Marvel’s top ODA, one source says don’t expect it to be filled anytime soon as they are not even close to cutting down long list of candidates, “I’d be shocked if a choice is made before labor day.” — Justin Kroll (@krolljvar) June 2, 2022

One source close to process, “Kevin doesn’t want oversee entire shoot and after not having to worry about that with Raimi, he is very game to same outcome with this shoot.” — Justin Kroll (@krolljvar) June 2, 2022

“Alcuni aggiornamenti notturni sulla ricerca per il regista di Fantastic Four:

1. Anche se è facilmente l’ODA della Marvel, una fonte dice di non aspettarsi che questo ruolo venga riempito in tempi brevi considerando che non sono neanche vicini a ridurre la lunga lista di nomi, ‘Sarei scioccato se prendessero una decisione prima del Labor Day’.

2. Anche se non è emerso alcun nome, molteplici fonti hanno detto che, malgrado ci sia un grande mix di candidati, Feige e la compagnia stanno facendo un tentativo con dei nomi grossi.”

“Una fonte vicina al processo ha detto ‘Kevin non vuole supervisionare tutte le riprese e dato che non si è dovuto preoccupare con Sam Raimi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia è molto disposto a fare lo stesso con questo Film.’”

