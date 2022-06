Dragon Ball: Nozawa e Furukawa parlano del successo della serie

Dragon Ball dopo quasi quarant’anni dal suo debutto su Jump continua a offrire contenuti e novità incredibili di cui i fan non riescono a fare a meno. Il successo della serie di Akira Toriyama infatti non finirà così presto in quanto il conto alla rovescia per il debutto di Super: Super Hero è vicinissimo.

Nel nuovo lungometraggio infatti i riflettori si sposteranno da Goku e Vegeta a Piccolo e Gohan. La coppia quasi padre-figlio combatterà contro i nuovi androidi dell’Armata del Fiocco Rosso.

In occasione del debutto del film molte sono state le interviste e recentemente i doppiatori storici che danno la loro voce a Goku e Piccolo da decenni portano alla luce i loro segreti del successo.

Questi doppiatori storici sono chiaramente Nozawa e Furakawa. Loro recitano le rispettive parti nelle serie di Akira Toriyama da un po’ di tempo. Hanno entrambi iniziato negli anni ’80 e hanno seguito sempre i loro personaggi nelle tre serie anime, negli innumerevoli film, spin-off e anche videogiochi.

Sappiamo che Masako Nozawa ha più di ottant’anni ma nonostante questo è incredibilmente attiva e piena di energie. Allora le è stato chiesto quali fossero i segreti per la sua salute, dato che non ha mostrato la minima intenzione di ritirarsi dal suo lavoro.

La sua risposta l’ha fatta affermando che prende ogni giorno come viene e conclude dicendo “dove c’è vita c’è speranza“.

L’insider Herms98 ha condiviso sulla propria pagina Twitter le risposte sia di Nozawa che di Furukawa. I due doppiatori di Dragon Ball Super non mostrano segni di rallentamento. Sono pronti e carichi a collaborare quest’estate ancora una volta dato che Masako interpreta anche il ruolo di Figlio Gohan. Di seguito condividiamo le parole dei protagonisti:

Nozawa inoltre si allena ogni giorno dove si dedica all’allenamento della ripetizione di tutte le sillabe giapponesi.

Invece il doppiatore di Piccolo spiega che cerca di relazionarsi con il dolore e la gioia degli altri, cercando anche di non diventare “troppo arrogante ed egocentrico” allo stesso tempo.

Con questo film in uscita in Dragon Ball Super: Super Hero, Piccolo avrà i riflettori puntati su di sé. Il namecciano infatti sorprenderà tutti i fan con una nuova trasformazione. Finalmente Piccolo potrà godere di un livello di forza pari a quello di Goku e Vegeta dopo anni di inferiorità.