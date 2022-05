Tra gli arrivi le nuove stagioni di Physical e For All Mankind.

Tra le uscite di Giugno 2022 su Apple Tv+ tanti graditi ritorni e una novità tra serie e film: Physical 2 con Rose Byrne, ritornano anche gli astronauti di For All Mankind 3, la docuserie Home 2 e infine la novità Loot con Maya Rudolph. Ma vediamole nel dettaglio.

Apple Tv Plus: le uscite di Giugno 2022

3 GIUGNO – PHYSICAL 2

La seconda stagione di “Physical”, la dark comedy di successo con protagonista e produttrice esecutiva Rose Byrne. Dalla creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva Annie Weisman, la nuova stagione – composta da 10 episodi e che vedrà debuttare la new entry Murray Bartlett (“The White Lotus”) – uscirà su Apple TV+ il 3 giugno con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Nel cast, guidato da Rose Byrne, ritroveremo Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci e Paul Sparks ai quali si unirà Murray Bartlett nel ruolo di Vinnie Green, un carismatico istruttore di fitness, guru della perdita di peso e pioniere dello spot pubblicitario notturno.

La seconda stagione ritrova la nostra eroina Sheila Rubin (Rose Byrne) che, dopo aver lanciato con successo il suo primo video di fitness, incontra nuovi e ancor più grandi ostacoli sul cammino. È combattuta tra la lealtà verso suo marito (Rory Scovel) e i valori che rappresenta, e una pericolosa attrazione per qualcun altro. E poiché non è più la novità in città, si ritrova a dover affrontare nuovi e agguerriti concorrenti sulla strada per costruire un vero e proprio impero del fitness.

“Physical” è prodotta da Tomorrow Studios (una partnership di ITV Studios), ideata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che è anche showrunner; la serie è diretta da Stephanie Laing, che è anche produttrice esecutiva insieme a Marty Adelstein e Becky Clements per Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham, John McNamara, Sera Gamble, Craig Gillespie e Rose Byrne; Alissa Bachner è co-produttrice esecutiva.

10 GIUGNO – FOR ALL MANKIND 3

“For All Mankind” porterà gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni ’90 con una corsa forsennata verso una nuova frontiera planetaria: MARTE. La terza stagione della serie acclamata dalla critica, dal vincitore dell’Emmy Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi farà il suo debutto il prossimo 10 giugno su Apple TV+ con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 12 agosto.

Nella terza stagione, il Pianeta Rosso diventa la nuova meta della corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente con molto da dimostrare e ancora di più in gioco. I nostri personaggi si trovano l’uno contro l’altro mentre le reciproche ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro stessa lealtà viene messa alla prova, creando una pentola a pressione che porterà a un gran finale.

Il cast che torna per la terza stagione include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt, insieme al nuovo arrivato Edi Gathegi che interpreterà Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

“For All Mankind” è stato creato dal vincitore dell’Emmy Ronald D. Moore, da Ben Nedivi e Matt Wolpert che sono anche showrunner e produttori esecutivi della serie insieme a Ronald D. Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Nichole Beattie. “For All Mankind” è prodotto da Sony Pictures Television.

17 GIUGNO – HOME 2

La seconda stagione della docuserie nominata agli Emmy ci porta in nuove destinazioni, offrendo agli spettatori uno sguardo inedito all’interno delle case più innovative del mondo.

Ogni episodio della seconda stagione di “Home” svela la visionarietà di chi ha saputo osare e dare forma ai propri sogni in tutto il mondo, inclusi Paesi Bassi, Sudafrica, Indonesia, Australia, Messico, Islanda e tanti altri posti ancora. Attraverso le storie uniche dei proprietari di queste case, il racconto delle idee e delle intenzioni alla base della loro visione, la serie ci svela le straordinarie case che hanno saputo costruire, lasciando un impatto indelebile su coloro che li circondano.

Francia: Casa Hourré

Città del Messico: Casa di Carla e Pedro

Sudafrica: Casa del Grande arco

Islanda: The Concrete Factory

NY, Long Island: Sag Harbor

Amsterdam: 3 Generation House

Australia: Longhouse

Indonesia: Guha

Barcellona: Bene’s House

Ghana: Inno-Native House

“Home” è prodotta per Apple da A24 e da Matthew Weaver, Kim Rozenfeld, Ian Orefice, Alyse Walsh, Collin Orcutt, Ben Cotner, Emily Q. Osborne e Sarba Das.

17 GIUGNO – CHA CHA REAL SMOOTH (film)

Fresco di college e senza idee chiare sul futuro, il ventiduenne Andrew vive ancora a casa con la sua famiglia nel New Jersey. Ma se c’è una cosa che spicca nel suo curriculum inesistente, è come saper organizzare una festa, dote che gli conferisce il titolo per il lavoro perfetto: far ballare le persone ai bar e bat mitzvah per i compagni di classe del fratello minore. Quando Andrew fa amicizia con una mamma del posto, Domino, e sua figlia, Lola, intravede finalmente un futuro che desidera, anche se potrebbe non essere il suo. Cooper Raiff scrive, dirige e recita insieme a Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann e agli esordienti ​​Vanessa Burghardt ed Evan Assante in questa storia di amore non convenzionale che trabocca di onestà emotiva.

24 GIUGNO – LOOT

In “Loot – Una fortuna”, Molly Novak (Maya Rudolph) è una miliardaria che vive una vita da sogno, con jet privati, una villa enorme e un mega yacht. Ha tutto quello che potrebbe desiderare. Ma quando il marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, lo scandalo diventa pubblico e finisce in pasto ai tabloid. Proprio quando sta per toccare il fondo, con sua sorpresa Molly scopre dell’esistenza di una fondazione benefica a suo nome gestita da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), donna pratica e razionale che la implora di smetterla di attirare l’attenzione morbosa della stampa. Insieme al suo devoto assistente Nicholas (Joel Kim Booster) e con l’aiuto di Sofia e del suo team, tra cui il mite contabile Arthur (Nat Faxon) e il cugino Howard (Ron Funches), inguaribile ottimista e innamorato della cultura pop, Molly intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Aiutare gli altri potrebbe proprio essere la chiave per riprendere il controllo della sua vita.

Come vedere in Italia Apple Tv+

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €4,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV+.