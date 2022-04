Tra le uscite di Maggio 2022 su Apple Tv+ tre novità e un ritorno: Tehran 2 con la new entry Glenn Close, l’attesa miniserie Il serpente dell’Essex con Tom Hiddleston (Loki) e Claire Danes, Now & Then la serie bilingue in spagnolo e inglese e la docu-serie settimanale Il pianeta preistorico. Ma vediamole nel dettaglio.

Apple Tv Plus: le uscite di Maggio 2022

6 MAGGIO – TEHRAN 2

Arriva la seconda stagione del thriller di spionaggio internazionale e vincitore dell’International Emmy Award, “Tehran”, che uscirà su Apple TV+ il 6 maggio, con i primi due degli otto episodi totali, seguiti da un nuovo settimanale, ogni venerdì, fino al 17 giugno.

“Tehran” vede Niv Sultan nei panni di Tamar, un hacker-agente del Mossad che si infiltra a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere il reattore nucleare iraniano. Ma, quando la sua missione fallisce, Tamar deve pianificare un’operazione che metterà in pericolo tutti quelli a lei cari. La due volte vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar Glenn Close si unisce al cast della seconda stagione, con il ritorno di Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi.

La serie è creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è la scrittrice insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios, Eldad Koblenz per Kan 11 e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin e Dari Shai Slutzky. “Tehran” è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights.

La prima stagione completa di “Tehran” è disponibile in streaming su Apple TV+.

13 MAGGIO – IL SERPENTE DELL’ESSEX

Tra le novità del mese “Il serpente dell’Essex”, la nuova serie limitata con protagonisti la vincitrice di Emmy e SAG Award Claire Danes e il candidato all’Emmy Tom Hiddleston (Loki) e basata sull’omonimo bestseller di Sarah Perry. “Il serpente dell’Essex” farà il suo debutto su Apple TV+ il 13 maggio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, fino al 10 giugno.

Ambientata nell’Inghilterra vittoriana, la serie vanta un cast stellare guidato da Claire Danes, vincitrice dell’Emmy e del premio SAG, dal candidato all’Emmy Tom Hiddleston e con Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires. “Il serpente dell’Essex” segue la vedova londinese Cora Seaborne (Claire Danes) che si trasferisce nell’Essex per indagare su un mitico serpente. Qui conosce il vicario del villaggio (Tom Hiddleston), con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura.

“Il serpente dell’Essex” è diretta da Clio Barnard, candidata al BAFTA, come Anna Symon che ha scritto la serie; entrambe sono anche produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters. La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films.

20 MAGGIO – NOW & THEN

Arriva anche “Now & Then”, la serie thriller bilingue di otto episodi che farà il suo debutto con i primi tre episodi il 20 maggio su Apple TV+, con nuovi episodi settimanali ogni venerdì fino al 24 giugno.

Ambientata a Miami e girata sia in spagnolo che in inglese, “Now & Then” è interpretata da un cast eccezionale, tra cui le candidate all’Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez, il vincitore del Premio Ariel José María Yazpik, la pluripremiata al Premio Goya Maribel Verdú, Manolo Cardona, la vincitrice del Premio Goya Soledad Villamil, il vincitore dell’Emmy Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz , Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

“Now & Then” è un thriller stratificato che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell’età adulta, quando le vite di un gruppo di migliori amici del college cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di un weekend celebrativo finito con la morte di uno di loro. Vent’anni dopo, i restanti cinque sono riuniti di nuovo, seppure con riluttanza, da una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

La serie è un’idea di Bambú Producciones e dei creatori Ramón Campos e Gema R. Neira. Ramón Campos, che è anche showrunner, ha scritto la sceneggiatura insieme a Neira e al loro team. Teresa Fernández Valdés e Gideon Raff sono i produttori esecutivi della serie di cui Raff cura anche la regia.

DAL 23 AL 27 MAGGIO – IL PIANETA PREISTORICO

La docu-serie evento sulla storia naturale “Il pianeta preistorico”, dei produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e della BBC Studios Natural History Unit (“Pianeta Terra”) narrata da Sir David Attenborough.

La serie di cinque episodi farà il suo debutto su Apple TV+ da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio e trasporterà gli spettatori indietro nel tempo di 66 milioni di anni, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano, il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e condito dalla colonna sonora originale dal pluripremiato premio Oscar Hans Zimmer.

In uscita con un nuovo episodio al giorno, per l’intera settimana, “Il pianeta preistorico” combina la miglior cinematografia sulla fauna selvatica con le più recenti conoscenze paleontologiche e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per mostrare agli spettatori gli habitat e gli abitanti dell’antico pianeta Terra. Un’esperienza unica e immersiva.

La serie è prodotta dal team della BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC (“Il re leone”, “Il libro della giungla”). “Il pianeta preistorico” svela fatti poco conosciuti e sorprendenti della vita dei dinosauri, sullo sfondo degli ambienti del Cretaceo, tra cui coste, deserti, acqua dolce, mondi ghiacciati e foreste. Dalle sorprendenti tecniche genitoriali del Tyrannosaurus rex, fino all’esplorazione delle misteriose profondità degli oceani e dei pericoli mortali provenienti dal cielo, “Il pianeta preistorico” riporta in vita la storia della Terra come mai prima d’ora.

“Il pianeta preistorico” è prodotto per Apple TV+ da BBC Studios. I produttori esecutivi sono Jon Favreau e Mike Gunton. Musiche di Hans Zimmer e Andrew Christie per Bleeding Fingers Music. Colonna sonora originale di Zimmer, Anze Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.

Come vedere in Italia Apple Tv+

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €4,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV+.