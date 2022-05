Star Wars: il primo trailer di The Bad Batch stagione 2

Un primo teaser trailer della stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch ha debuttato alla Star Wars Celebration ad Anaheim, in California.

La star della serie Dee Bradley Baker, che doppia l’intera Bad Batch, era presente, dopo aver anticipato un aggiornamento. Aveva twittato: “Sono entusiasta di dove siamo stati, ma lo è ancora di più per dove stiamo andando!”

I’m excited about where we’ve been- but more so for where we’re going! #thebadbatch #starwars https://t.co/nq8VKJLc4o — Dee Bradley Baker (@deebradleybaker) April 7, 2022

Il trailer della stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch, che arriverà su Disney+ in autunno, presenta un nuovo sguardo alle armature ridisegnate della squadra, oltre a mostrare anche l’imperatore Palpatine e altro ancora.

Apparentemente è passato del tempo dall’ultima volta che abbiamo visto i Clone Troopers. Omega è invecchiata e hanno tutti un nuovo look. La loro armatura ora è grigia con l’interno arancione. Vediamo Omega che sta giocando sulla spiaggia mentre Tech la rimprovera di concentrarsi sui suoi studi. Improvvisamente, gli altri membri vengono inseguiti da un gigantesco granchio mostruoso. Mentre cercano di sparargli, Omega rimane intrappolata tra l’animale e la loro nave. Spara alcuni colpi perfetti con il suo arco e apparentemente abbatte la bestia.

La Clone Force 99, meglio nota come Bad Batch, è un gruppo di soldati disadattati che possiedono ciascuno un’abilità specifica e un modo particolare di affrontare il proprio dovere. Composta da Wrecker, Tech, Crosshair, Hunter ed Echo, il team è apparso per la prima volta come parte di una serie di bobine di storie incompiute pubblicate dopo la cancellazione originale di The Clone Wars. Sebbene la loro storia risalga al 2012, si è dovuto aspettare fino alla settima e ultima stagione di The Clone Wars nel 2020 per vedere il loro debutto. All’inizio della prima stagione, abbiamo visto Crosshair disertare unendosi all’Impero Galattico mentre i restanti membri della Bad Batch si uniscono ad Omega, bambina che in seguito si rivela essere la sorella genetica di Boba Fett.