Le uscite Panini DC Italia del 2 giugno 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 2 giugno 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Le uscite Panini DC Italia del 2 giugno 2022

Joe the barbarian

Autori: Grant Morrison, Sean Gordon Murphy

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Joe the Barbarian (2010) #1/8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828739197

28,00 €

Joe ha undici anni e tanta fantasia. È vittima di bulli, suo padre è morto ed è diabetico.

Un giorno la sua condizione gli crea delle allucinazioni che gli fanno vivere un’epica avventura…

Ma è solo delirio da mancanza di insulina (che potrebbe causargli la morte) o qualcosa di più?

Il fantasy psichedelico che ha consacrato il talento cristallino di Sean Gordon Murphy!

Batman di Grant Morrison 3

DC Omnibus

Autori: Frazer Irving, Grant Morrison, Yanick Paquette, Chris Burnham, AA.VV.

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 688

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman: The Return (2011) #1, Batman Incorporated (2011) #1/8, Batman Incorporated (2012) #0/13, Batman Incorporated: Leviathan Strikes! (2012) #1, Batman Incorporated Special (2013) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828737353

69,00 €

Terzo e ultimo volume dedicato al ciclo di storie che ha ridefinito il Cavaliere Oscuro per il nuovo millennio!

Una delle pietre miliari del fumetto mainstream firmate da Grant Morrison!

Il mondo in cui viviamo ha bisogno di nuove soluzioni, e quella di Batman è agire su scala globale!

Il mondo in cui viviamo ha bisogno di nuove soluzioni, e quella di Batman è agire su scala globale! Disegni di alcuni dei migliori disegnatori di comics: David Finch, Yanick Paquette, Frazer Irving e Chris Burnham!

Batman Illustrato da Neal Adams 2

DC Absolute

Autori: Dennis O’Neil, Dick Giordano, Marv Wolfman, Neal Adams, AA.VV.

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 20.5X31

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #86, #93, Detective Comics (1937) #395, #397, #400, #402, #404, #407/#408, #410, Batman (1940) #219

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828737377

35,00 €

Secondo volume dedicato alle storie che hanno ridefinito graficamente Batman grazie all’arte di Neal Adams!

La raccolta di tutti i contributi del leggendario al Cavaliere Oscuro dal 1969 al 1971!

Con la partecipazione speciale di eroi DC come la Justice League America, Man-Bat, Enemy Ace e il personaggio caratteristico di Adams: Deadman!

Una lussuosa edizione con cofanetto e una nuova colorazione!

Batman: il Cavaliere Oscuro di Frank Miller

DC Absolute

Autori: Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 512

Formato: 20.5X31

Contiene: Batman: The Dark Knight Returns (1986) #1/4, Batman: The Dark Knight Strikes Again (2002) #1/3, Absolute Dark Knight

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828737360

65,00 €