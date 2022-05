Dragon Ball: chi è il personaggio preferito di Akira Toriyama?

Dragon Ball nel corso della sua serializzazione e anche dopo, ha mostrato ai lettori tantissimi personaggi. Alcuni più importanti di altri ma tutti determinanti a creare il mondo di Goku e di tutti gli altri guerrieri Z.

Ora il nuovo progetto della serie di Toriyama è il film Dragon Ball Super: Super Hero. Il film debutterà in Giappone l’11 giugno di quest’anno per poi cominciare la sua distribuzione nel resto del mondo a partire dal mese di agosto di quest’anno.

Con questo nuovo film gli appassionati potranno rivedere l’Armata del Fiocco Rosso in azione. Ci sarà un nuovo scienziato, Dr. Hedo, il quale darà vita a due nuovi androidi pericolosi, Gamma 1 e Gamma 2.

Oggi riveliamo una confessione del maestro Akira Toriyama relativa al suo personaggio preferito! Il mangaka dice anche che questo personaggio ha influenzato il suo lavoro di questa nuova storia nel mondo dei guerrieri Z..

In un’intervista per il sito web ufficiale di Dragon Ball, Toriyama ha rivelato che il suo personaggio preferito è attualmente Piccolo.

Di seguito rilasciamo le sue parole:

“Piccolo è il mio personaggio preferito. È sempre così tranquillo, quindi potrebbe essere la prima volta vederlo così loquace e attivo”.

Oltre a questa confessione, Toriyama ha colto l’occasione per approfondire cosa pensa Gohan di Piccolo in quanto il suo mentore fa parte della sua famiglia insieme a Videl e Pan:

“Gohan ha sempre avuto un forte legame con Piccolo, sin da quando si è allenato con lui da bambino. Allo stesso modo Videl e Pan considerano Piccolo come un membro della famiglia su cui possono fare affidamento più di ogni altro.”

Quando Goku era assente, Piccolo è stato molto presente per Gohan e la sua famiglia. Infatti non sarebbe sorprendente vedere Piccolo come il “vero padre”. Adesso nel nuovo film i due combatteranno insieme fianco a fianco contro i due androidi e ricordiamo che i due guerrieri saranno al centro dei riflettori.

Gohan e Piccolo mostreranno un livello di forza inedito e soprattutto Piccolo sarà pronto a mostrare ai fan la sua nuova trasformazione che ha scaldato tutti i fan!