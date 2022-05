Hunter x Hunter: quante cose sono cambiate su Jump dopo il 2018?

Dopo il capitolo numero 390 pubblicato nel 2018, Hunter x Hunter è andato incontro ad una lunga pausa che però adesso si è interrotta! Infatti solo poche ore fa il mangaka stesso, Togashi, ha annunciato il ritorno della serie sulla sua pagina Twitter.

Probabilmente il mangaka, famoso anche per aver disegnato Yu degli Spettri, ritornerà solo per quattro capitoli, ma al momento non abbiamo notizie ben confermate.

Moltissimi appassionati ora non stanno nella pelle e vogliono saperne di più e possiamo accontentarli dicendo che Togashi stesso ha rilasciato un’anteprima sulla sua pagina Twitter sul capitolo su cui sta lavorando.

Altri fan invece svolgono degli studi altrettanto interessanti, come ha fatto l’utente Josu_ke. Infatti sulla propria pagina Twitter ha realizzato un approfondimento legato al cambiamento di Jump dal 2018, in termini di puibblicazioni.

Di seguito ne riportiamo il risultato:

When last HUNTERxHUNTER ch (390) was released…

A week away from Chainsaw Man manga start

One Piece Wano Arc was only 16 chapters in

Jujutsu Kaisen was not even 40 chapters long

Boruto was still on Jump

And a lot of new series have come and other have leave, take a look!! pic.twitter.com/YOPs0G7jAY

— 寿 三井 (@Josu_ke) May 24, 2022