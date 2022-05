Boruto: svelati i piani di Amado per Kawaki

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel della serie creata da Masashi Kishimoto, Naruto. Tutti siamo consapevoli dell’importanza del manga in termini di vendite e di fanbase. Infatti possiamo considerare il sequel come un luogo in cui i fan di Naruto si sono trasferiti, ma è riuscito a non farli allontanare.

Come abbiamo di recente riportato, due personaggi della serie sono usciti di scena. I nomi sono Kagura e Hebiichigo.

Nel capitolo più recente però il personaggio che pare stia rischiando la vita per mano di Code è Amado.

Il sequel del manga Naruto, tuttavia, sta anticipando sempre di più il vero obiettivo di Amado per Kawaki.

Le conseguenze dell’attacco di Isshiki Otsutsuki al Villaggio della Foglia stanno ancora emergendo lentamente. Ora sta iniziando a emergere anche il modo attraverso cui si sia sviluppato Amado nel corso degli archi narrativi.

Da quando ha negoziato la protezione del Villaggio dalla Foglia, è chiaro che stava lavorando su qualcosa di segreto di cui nessuno era a conoscenza.

Il nuovo capitolo approfondisce ulteriormente questo mistero. Dopo aver scoperto che Amado aveva impiantato a Kawaki un nuovo segno del Karma, molto domande sul significato del nuovo desiderio di potere di Kawaki sono sorte. Ha poi spinto i fan a chiedersi perché Amado avrebbe costretto in primo luogo un nuovo segno di Karma su di lui.

Con l’ultimo capitolo della serie, il piano di Amado diventa un po’ più tangibile poiché è chiaro che ha bisogno di Kawaki con Karma completamente potenziato.

Il capitolo 70 di Boruto vede Kawaki cercare di fare i conti con la sua sensazione di aver bisogno del Karma per combattere. Sumire cerca di spiegargli che è probabile che Amado gli abbia ridato il Karma per i suoi scopi.

Mentre Amado e Shikamaru parlano tesi attraverso il jutsu di Ino, Amado cerca quindi di convincere Shikamaru a non far combattere Kawaki contro Ada.

Sostiene che non può rischiare Kawaki in questo modo dato che è quasi morto combattendo da solo contro Code.

Poi spiega che, poiché Kawaki ha i geni Otsutsuki, è l’unico in grado di resistere alle capacità di Ada. Inoltre sarebbe l’esito migliore per tutti loro se un giorno sia Code che Kawaki finissero per uccidersi a vicenda.

Con tutta questa strategia, ora è più chiaro che Amado sta cercando di proteggere Kawaki finché non sarà molto più forte.