Piccolo distrugge Spider-Man in questo video in Stop-Motion

Piccolo distrugge Spider-Man in questo video in Stop-Motion

Piccolo distrugge Spider-Man in questo bellissimo video in Stop-Motion

In un video twittato da shinohara_kenta, Piccolo e Spider-Man combattono una breve battaglia. Animato da Misaki Yamanaka e montato da Rio Kasubuchi, gli artisti hanno condiviso un video in stop-motion delle action figure di Spider-Man e Piccolo che si affrontano, anche se fin dall’inizio la lotta sembra piuttosto unilaterale.

La fan-art mostra Piccolo che afferra Spider-Man per la testa, lo solleva da terra e lo colpisce in faccia con una forza tale da tenere il Wall-crawler a terra per il conteggio.

Non solo gli artisti hanno dato vita a un incontro creativamente epico, ma il video mostra anche il processo di animazione che ha portato alla realizzazione del video.

Sebbene Piccolo sia stato mostrato mentre distruggeva Spider-Man, sembra che si sia trattato solo di una sessione di allenamento amichevole, poiché l’artista ha anche condiviso un’immagine dei due eroi abbracciati che tengono un mazzo di fiori con un messaggio che recita: “Grazie per aver guardato!”.

Sebbene la battaglia sia stata incredibilmente breve e non abbia mostrato le capacità di combattimento di Spider-Man, in realtà è stata più accurata di quanto i fan della Marvel vogliano ammettere.

L’Uomo Ragno è dotato di Spider-Sense che lo avverte del pericolo un attimo prima di essere colpito, ma quando qualcosa si muove a una velocità incredibilmente elevata, questa capacità è resa inutile, come si dimostra ogni volta che subisce danni durante una qualsiasi delle sue battaglie sulla Terra.

Dal momento che la potenza di Piccolo corrisponde a quella di un Super Saiyan 1, i suoi movimenti sarebbero troppo veloci perché l’Uomo Ragno possa comprenderli, o addirittura anticiparli.

Inoltre, la forza pura di Piccolo è sufficiente a mettere fuori combattimento l’Uomo Ragno con un solo pugno, come è stato splendidamente mostrato in questo epico cortometraggio.

Tra l’immensa forza di Piccolo e la sua folle velocità, l’Uomo Ragno non ha mai avuto alcuna possibilità. In effetti, Spider-Man dovrebbe ritenersi anche fortunato, dato Piccolo non ha scatenato il suo Cannone Speciale, che avrebbe ridotto Spidey in cenere più velocemente dello schiocco di Thanos.

A parte l’accuratezza e la discussione scaturita dal video, questo cortometraggio in stop-motion realizzato dai fan che ritrae Piccolo di Dragon Ball mentre distrugge Spider-Man è assolutamente incredibile.