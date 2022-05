Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-05-22T12:30:34+02:00 Autori: Francesco Artibani, Alessandro Perina Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Italia Prezzo: € 14,90 Cartonato a colori – 20.5×28 – 144 pagine Data di pubblicazione: 11/03/2021

Topolino Gold N. 2 – Zio Paperone e L’ultima Avventura mette in scena la caduta dell’iconico personaggio creato da Carl Barks, per mano del suo acerrimo nemico Cuordipietra Famedoro, che sfrutta l’ingenuità di Amelia, i Bassotti e Rockerduck per mettere in atto un piano diabolico volto a distruggere Paperone e sottrargli tutta la sua ricchezza. Ancora una volta, a distanza di anni, lo Zione si ritrova davanti tutti i suoi avversari, che danno il via ad una battaglia senza pari.

Topolino Gold N. 2 – Zio Paperone e L’ultima Avventura – Recensioni Express!

Come ben sappiamo la vita editoriale di Topolino è colma di questi spunti, ma è anche acclarato che il vero punto di forza di una storia non si trova solamente nell’input originale, ma nel modo di raccontare qualcosa, un qualcosa capace di entrarti dentro e immedesimarti in quello che stai leggendo/vedendo.

Questo è il lavoro fatto dallo sceneggiatore Francesco Artibani, che in simbiosi con il disegnatore Alessandro Perina, ha creato una vicenda appassionante, immersiva ed avvincente, capace di essere affiancata alle grandi storie del passato.

A proposito del passato, Zio Paperone e L’ultima Avventura attinge e si ispira con il dovuto rispetto alle opere del passato, dato che nella storia è presente quasi tutta la Mitologia legata alla vita del Papero (applausi agli autori ed all’immane ricerca compiuta per la storia ndr).

Non serve dire che i richiami e le citazioni alle leggendarie avventure di Carl Barks si sprecano, intrecciandosi in quello pubblicato successivamente da Don Rosa: La Saga di Paperon de’ Paperoni (The Life and Times of $crooge McDuck), capolavoro inestimabile che ha innalzato il personaggio su un livello completamente nuovo, non a caso l’autore e l’erede del creatore della Paperdinastia Carl Barks.

Artibani e Perina lo sanno, sono consapevoli del valore della loro storia e con grande maestria riescono ad intrecciare tutto, creando qualcosa di completamente nuovo ed interessante. “Spezzare” un personaggio iconico, spensierato e “allegro” come quello di Zio Paperone non è cosa da poco, data la sua valenza totalmente opposta al volto della decadenza, la solitudine e la depressione.

Grazie ad una scrittura forbita e intelligente, gli autori riescono, ovviamente anche tramite delle tavole spettacolari, a mettere in scena tutta la distruzione del personaggio, a tratti depresso, a tratti solo con se stesso, ma nonostante questo trova la forza di andare avanti, grazie a tanti valori simbolici esenti dal vile denaro.

La complessità della figura di Paperon de’ Paperoni si contrappone anche al villain Cuordipietra Famedoro (protagonista del secondo volume presente nel cofanetto “Topolino Gold”), altro personaggio sfaccettato e incarnato dal male.

Lo storico nemico, da come accennato anche dall’intervista fatta agli autori in occasione della nuova pubblicazione, è l’essenza del male e fin dal loro primo incontro il suo unico obiettivo è quello di essere il carnefice della caduta di Paperoni, l’uomo che da anni è sempre un passo avanti a lui.

L’eterna lotta tra i due vede una scappatoia interessante, sancita da un incredibile Royal Rumble degna del miglior film Marvel; un tripudio di vivacità, azione e riflessioni davvero pregiate, coronate da tavole ispirate e sempre evocative, grazie a dei colori pastello caldi e freddi, giostrati sapientemente anche da Andrea Cagol, capaci di enfatizzare qualsiasi frase, qualsiasi espressione, narrando al meglio quanto partorito dalla sempreverde mente di Artibani, capace di reinventare la mitologia del Papero in maniera sapiente e rispettosa, abbracciando e mantenendo la filosofia di chi lo ha preceduto.