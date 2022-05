E.T.: arrivano le Funko Pops al Funkoween 2022 per il 40° anniversario

E.T.: arrivano le Funko Pops al Funkoween 2022 per il 40° anniversario del film cult diretto da Steven Spielberg, che debuttò nelle sale cinematografiche nel lontano giugno del 1982.

La data di uscita dichiara che uno dei film di fantascienza più iconici mai realizzati festeggia quest’anno il suo 40° compleanno e Funko è pronta con un’ondata di figure Pop nell’ambito del grande evento Funkoween 2022.

Dato che l’evento richiama la festa di Halloween, è giusto che la nuova ondata di E.T. Funko Pop sia caratterizzata dalle scene di Halloween del film.

Questo include un momento Pop di E.T. ed Elliot che volano (fosforescenti) e una figura Pop di Elliot con E.T. nel cestino della bicicletta, richiamando l’iconica scena.

Le altre figure comuni della linea Funko Pop del 40°anniversario includono l’extraterrestre travestito, con i fiori, in vestaglia con il telefono in mano, ed Elliot e Gertie. I preordini per tutte queste figure Pop sono già disponibili su Entertainment Earth. Le esclusive includono i seguenti personaggi:

Funko Pop! Movies: E.T. 40th Anniversary – E.T. 3 Pack – esclusiva Walmart

Funko POP! Movies: E.T. With Glowing Heart – Esclusiva Target

Una notte, una misteriosa astronave atterra nel bel mezzo di una foresta della California, e da essa scende un gruppo di botanici alieni che cominciano a prelevare campioni di vegetazione terrestre. Ogni alieno è caratterizzato da una grande testa, un collo periscopico e un cuore bioluminescente e comunica con gli altri attraverso la telepatia: il loro cuore si illumina di rosso durante uno scambio di determinate informazioni. Uno degli alieni si separa dal gruppo, affascinato dalle luci lontane della città, ma i veicoli del governo degli Stati Uniti arrivano e inseguono la creatura spaventata. Intanto l’astronave e gli alieni partono, abbandonando quello che è rimasto indietro sulla Terra.

E.T. l’extra-terrestre è un film di fantascienza del 1982 prodotto e diretto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzo che fa amicizia con un extraterrestre, che è bloccato sulla Terra.

Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott deve trovare un modo per aiutare l’alieno a tornare a casa evitando il governo. Il film è interpretato da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore.