L’iconica armatura di Berserk è il “crossover “con Kaiju no.8

Berserk e Kaiju no.8 si incontrano in una delicata citazione!

SPOILER CAPITOLO 62 DI KAIJU NO.8

Un cadavere di kaiju armato colpisce un personaggio del manga Kaiju No. 8 in modo simile a come Guts ha dovuto sopportare gli orrori inflittigli dall’Armatura del Berserker.

In Berserk, Guts sfrutta appieno la cosiddetta Armatura del Berserker che acquisisce all’inizio del suo viaggio, per sconfiggere i potenti Apostoli e i Demoni, contro cui altrimenti avrebbe perso. L’armatura è in grado di fornire a Guts un tale potere, ma presenta alcuni importanti svantaggi.

Impregnata di una violenta magia nera, l’Armatura del Berserker instilla nella mente di Guts forti emozioni negative come la paura e la rabbia, facendo sì che Guts si perda in uno stato di berserker quasi inesorabile che peggiora più a lungo indossa l’oggetto maledetto.

Queste emozioni si radicano così profondamente nella sua mente che Guts non sente alcun dolore finché indossa il Berserker, al punto che, dopo essersi frantumato le ossa, può ancora muoversi, persino combattere.

Una volta tolta l’armatura, però, Guts prova tutto il dolore che avrebbe provato se non avesse indossato l’armatura del Berserker, con il rischio di morire.

Nel capitolo 62 di Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto, un personaggio di nome Reno Ichikawa subisce un’esperienza simile quando indossa il corpo deceduto del Kaiju No. 6, che è stato armato per essere usato in battaglia.

La sincronizzazione con l’arma provoca a Ichikawa alcuni gravi effetti collaterali che vengono esacerbati dal calore della battaglia. Piuttosto che alimentarlo con emozioni intense come l’Armatura Berserker fa con Guts, il Kaiju No. 6 armato fa sì che i desideri e la natura umana di Reno “salgano in superficie”, culminando in prestazioni di Ichikawa ben al di là di quanto ci si aspettava da lui.

Come nel caso di Guts, il processo di sincronizzazione porta Ichikawa a spingersi oltre i propri limiti, iniziando così a distruggere il proprio corpo.

Ci sono alcune differenze notevoli fortunatamente: difatti, sembra che l’Ichikawa di Kaiju No. 8 possa ancora provare dolore quando è sincronizzato con il cadavere del kaiju armato. I suoi desideri potenziati diventano così forti che il dolore non è un deterrente sufficiente per impedirgli di fare qualsiasi cosa gli provochi un dolore lancinante.

Inoltre, il processo di sincronizzazione non può far compiere a Ichikawa l’impossibile, a differenza dell’Armatura del Berserker che permette a Guts di muoversi anche quando ha la maggior parte delle ossa rotte. È chiaro che Ichikawa non può continuare a usare la gamba una volta che questa si è rotta nel capitolo 62.

È interessante notare che entrambi i personaggi sembrano acquisire chiarezza quando indossano questi oggetti altamente manipolabili grazie all’aiuto di un amico intimo. In Berserk, indossando l’armatura l’energia oscura avvolge Guts nel piano metafisico.

Solo la sua compagna strega Schierke è in grado di ritirare l’energia che copre i suoi occhi, permettendo a Guts di ottenere il controllo delle sue azioni e persino di mantenere la sua personalità.

Lo stesso accade apparentemente alla fine dell’ultimo capitolo di Kaiju No. 8, quando il compagno di Ichikawa, Iharu Furuhashi, riesce a spezzare la presa che il Kaiju No. 6 armato ha su Ichikawa con sentimenti di amicizia e fiducia.

Sebbene l’armatura Berserker sia comprensibilmente molto più terrificante dell’arma kaiju, è comunque un’evoluzione gradita per i fan di Berserk che non si aspettavano di vedere un simile riferimento in Kaiju No. 8.