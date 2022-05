Panini Comics: tutti fumetti annunciati per luglio 2022

Panini Comics ha annunciato sul numero 369 del catalogo Anteprima i nuovi fumetti e libri della linea editoriale facente parte di Panini Comics che pubblicherà in Italia a luglio 2022.

ALIENS OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 1

Autori: Mark Verheiden, Mark A. Nelson, Sam Kieth, John Arcudi, AA.VV.

Agosto – 18,3×27,7, C., 1024 pp., col., con sovraccoperta

Euro 89,00

Contiene: Aliens (1988) #1/6, Aliens (1989) #1/4, Aliens: Earth War (1990) #1/4, Aliens: Genocide (1991) #1/4, Aliens: Hive (1992) #1/4, Aliens: Tribes (1992) #1, Aliens: Newt’s Tale (1992) #1/2, Alien3 (1992) #1/3, Aliens: Colonial Marines (1992) #1/12, Dark Horse Presents (1986) #24, #42/43, #56, Dark Horse Presents Fifth Anniversary Special (1991) #1, Dark Horse Insider (1989) #14/27

Un mastodontico volume che raccoglie le prime quattro annate in edizione integrale e cronologica dei fumetti di Aliens. Gli indimenticabili archi narrativi originali scritti dal grande Mark Verheiden che costituivano il sequel di Aliens prima dell’uscita di Alien3. Contiene storie divenute dei veri e propri cult come Aliens: Genocide e Aliens: Hive, oltre a un romanzo breve e a una ricchissima sezione di contenuti extra. Più di 1000 pagine realizzate da grandi autori del comicdom, tra cui Sam Kieth, John Arcudi e Kelley Jones!

ULTRAMAN: LE SFIDE DI ULTRAMAN

Autori: Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna

Agosto – 17×26, C., 128 pp., col.

Euro 16,00

Contiene: Ultraman: The Trials of Ultraman (2021) #1/5

La seconda, appassionante storia dedicata all’icona pop giapponese nata come serie tokusatsu e poi divenuta un fenomeno mondiale in ogni media! Ultraman ha evitato per un soffio una catastrofe che avrebbe spazzato via l’umanità, ma ora tutti sanno che esistono i Kaiju e la USP! Sono molti quelli non disposti a fidarsi di chi li ha ingannati per anni, e così Shin Hayata e compagni sono costretti ad affrontare anche le critiche dell’opinione pubblica! E visto che le armi usate finora contro i Kaiju sono inutili, Ultraman è l’ultima speranza per la salvezza della Terra!

CONAN IL BARBARO – IL FILM A FUMETTI

Autori: Michael Fleisher, John Buscema

Novembre – 25,5×35,5, C., 80 pp., col., con sovraccoperta

Euro 22,00

Contiene: Marvel Comics Super Special (1977) #21

Direttamente dagli archivi Marvel, l’adattamento a fumetti del film di John Milius! Una versione rimasterizzata dei disegni di John Buscema e dei colori di Lynn Varley! Festeggiamo il quarantennale del film con interviste ed extra inediti in Italia! La potenza dei disegni di Big John nel maestoso formato originale!

CALL OF DUTY: VANGUARD 1 (DI 4)

Autori: Sam Maggs, Piotr Kowalski Luglio – 17×26, S.,

48 pp., col.

Euro 5,00

Contiene: Call of Duty: Vanguard (2021) #1/2

Da oltre dieci anni, Call of Duty è il videogioco numero uno al mondo! Vanguard è il suo capitolo più recente e racconta la storia di una squadra speciale che si muove sul finire della Seconda guerra mondiale per fermare un progetto nazista segreto. Ma come è nata questo team? Scopritelo in questo fumetto inedito che mostra come il capitano Carver Butcher abbia reclutato i più forti soldati del mondo!

MADE IN KOREA

Autori: Jeremy Holt, George Shall

Luglio – 17×26, C., 168 pp., col.

Euro 20,00

Contiene: Made in Korea (2021) #1/6

Jesse, una bambina di nove anni, incontra i suoi genitori adottivi. Jesse è un proxy, un essere artificiale. Jeremy Holt e George Shall firmano un incrocio straordinario tra Black Mirror e A.I. – Intelligenza artificiale, un viaggio nei temi dell’identità di genere, della definizione di se stessi e della natura umana.

SPAWN PISTOLERO VOL. 1

Autori: Todd McFarlane, Brett Booth, Philip Tan, Kevin Keane, AA.VV.

Agosto – 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Gunslinger Spawn (2021) #1/6

Ricominciano qui le avventure del cowboy proveniente dal 1859 di un altro universo! Il primo ciclo di storie tratto da Gunslinger Spawn, oltre a una ricca sezione di extra e interviste! Todd McFarlane in persona ai testi per i disegni del sempre più bravo Brett Booth (X-Men Legends), qui impreziosito dalla colorazione di Adelso Corona! Aspettatevi il ritorno di un classico nemico in una nuovissima veste: il Clown!

STAR WARS THE MANDALORIAN – LA GRAPHIC NOVEL DELLA STAGIONE 1

Autori: Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso

Giugno – 20,5×28,5, C., 72 pp., col.

Euro 9,90

Contiene: Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 1

Avrebbe dovuto essere solo l’ennesima taglia. Ma quando il Mandaloriano scopre che la sua preda è un bambino di una misteriosa razza, la sua vita cambia per sempre. Ricercato dagli altri cacciatori di taglie e da quel che resta dell’Impero Galattico, il bambino costringe il guerriero solitario a viaggiare da un pianeta all’altro, finché scappare non sarà più un’opzione e sarà necessario combattere. Questa è la via! La graphic novel della stagione uno della serie TV blockbuster realizzata da un team artistico completamente italiano e adatta per un pubblico di tutte le età.

DARTH VADER VOL. 1: IL CUORE NERO DEI SITH

Autori: Greg Pak, Raffaele Ienco

Luglio – 17×26, C., 128 pp., col.

Euro 13,00

Contiene: Darth Vader (2020) #1/5