Durante la presentazione dei risultati relativi all’anno fiscale conclusosi a marzo 2022, SEGA ha riportato forti vendite di giochi per console e PC e un aumento dei profitti rispetto allo scorso anno.

Come sottolineato da VGC, l’azienda ha anche previsto numeri più alti per il nuovo anno fiscale, citando un “significativo aumento dei titoli” e ricavi crescenti grazie al “gran numero di nuovi titoli” rilasciati durante l’anno fiscale 2022.

Parte di questi numeri include ciò che ha descritto come “remake / remaster, spin-off [o] cambio di tema”, con la società che “pianifica più titoli” per questi.

Nell’ultimo anno SEGA ha venduto circa 4 milioni di giochi che rientrano in questa categoria, tra cui Sonic Colours Ultimate, Super Monkey Ball Banana Mania e Lost Judgment, uno spin-off di Yakuza.

Lo sviluppatore ha previsto di vendere 5 milioni di giochi nel periodo FY2023. Parte del motivo delle sue grandi aspettative è l’imminente uscita di Sonic Origins, una rimasterizzazione dei primi giochi della serie per piattaforme current-gen.

In Sonic Origins, i giocatori possono impersonare Sonic, Tails o Knuckles in versioni rimasterizzate di livelli iconici della serie, tra cui Green Hill Zone e Chemical Plant Zone. Durante le missioni, i giocatori possono passare dalla modalità Classic a quella Anniversary per cercare di sconfiggere il Dr. Eggman.

I giochi includono nuove immagini rimasterizzate, personaggi, modalità di gioco, zone di gioco e altro ancora.

I reboot SEGA già noti includono Crazy Taxi e Jet Set Radio. Sega Sammy Holdings Inc. ha iniziato a sviluppare i due giochi come parte dell’iniziativa “Super Game” di SEGA.

Più di un anno fa, l’azienda ha annunciato la creazione dell’iniziativa come parte della sua missione di sviluppare giochi da cui ricavare fonti di reddito ricorrenti e costruire comunità online per il suo software.

L’anno scorso, entrambi i giochi sono apparsi nella relazione annuale di SEGA come parte di un gruppo di beni intellettuali che SEGA voleva aggiornare per ricapitalizzarli. Poiché sono attualmente in fase iniziale di produzione, c’è ancora la possibilità che vengano cancellati.

Sonic Origins uscirà il 23 giugno 2022 per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famiglia di console Nintendo Switch™ e PC. Il gioco è attualmente disponibile per il pre-ordine su Origin.

L’edizione digitale standard costa 39,99 euro, quella digitale deluxe 44,99 euro e il Premium & Classic Sound Pack 3,99 euro. Al momento non si sa ancora quando Crazy Taxi o Jet Set Radio potrebbero essere lanciati, ma alcune previsioni li collocano tra il 2024 e il 2025.